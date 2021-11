Tra i 12 cantanti che prenderanno parte all’edizione 2021 di Sanremo Giovani, troveremo Tananai che si esibirà con la canzone Esagerata.

Sanremo Giovani 2021 andrà in onda il prossimo 15 dicembre, in diretta, su Rai 1, e sarà condotto da Amadeus. I 12 cantanti in gara si contenderanno due posti nella categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Tananai: biografia

Tananai ha esordito nel 2017, con il nome d’arte di Not For Us, pubblicando un album di musica elettronica dal titolo To Discover And Forget.

Dopo il progetto Not For Us, Tananai inizia a scrivere brani in italiano, interpretandoli e producendoli.

Nel 2019, ha pubblicato i singoli Volersi Male, Bear Grylls, Ichnusa e Calcutta. Nel 2020, ha rilasciato il suo primo EP, Piccoli Boati, contenente il singolo Giugno.

Nel 2021, Tananai ha pubblicato il singolo Baby Goddamn che ha raggiunto un milione di stream su Spotify.

Nel settembre di quest’anno, ha pubblicato il singolo Maleducazione.

Tananai – Esagerata: testo

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E ti cerco lì, e ti cerco là

Nelle bouganville, nelle boulevard

Sto aspettandoti all’università

Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

Tengo con il piede il tempo

Mentre tu mi tieni il telefono spento

Che cosa mi aspetto

Vuoi che ti aspetto

Butta i ricordi nel cesso

Che al posto del cuore

C’è un cinema vuoto nel petto

Magari mi riprendo.

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata.

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non impari mai, non impari mai

Non impari mai, non impari.

E ti penso sì

Ma ci bevo su

E mi guardo un film

Ma l’hai scelto tu

Sto ammalandomi

Come si fa a fare finta che

Non eri l’unica

Forse è arrivato il momento di alzarmi dal letto

E di andare in via Lecco

Mi faccio bello

Magari lì ti becco.

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata.

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non impari mai, non impari mai

Non impari mai, non impari.

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù.

Tu sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata.