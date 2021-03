Il Festival di Sanremo 2021 inizia questa sera, 2 marzo, dalle 20.30, in diretta su Rai con Amadeus e Fiorello alla conduzione per il secondo anno. In totale i cantanti Big in gara sono 26 e, stasera e domani, si esibiranno 13 campioni per serata. Ad aprire le puntata, come da tradizione, le Nuove Proposte, per una prima sfida che permetterà -tra i 4 cantanti in sfida- di far passare 2 finalisti per appuntamento. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata del Festival di Sanremo 2021.

Achille Lauro sarà l’ospite fisso delle cinque puntate del Festival. Come annunciato da lui stesso, in ogni serata, il cantante darà vita ad una sorta di quadro, con alcuni ospiti pronti a mettersi in azione con lui. Totale mistero, per il momento, su cosa porterà in scena nella serata d’apertura del 2 marzo 2021.

Sanremo 2021, prima serata 2 marzo, ospiti

Ecco gli ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2021. Diodato tornerà sul palco del Teatro Ariston che, un anno fa, l’ha visto trionfare grazie al brano “Fai rumore”, piazzatosi al primo posto nella finale. Presente anche Loredana Bertè che si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi e presenterà, in anteprima assoluta, proprio domani sera, il suo nuovo singolo, “Figlia di…“.

Presente anche Alessia Bonari, infermiera simbolo della prima ondata del Covid-19.

Sanremo 2021, prima serata 2 marzo, i cantanti Big che si esibiranno

Nella prima serata, si esibiranno 13 dei 26 Big in gara. Ad oggi sono stati svelati i nomi dei cantanti Big, suddivisi per serata, senza ancora l’ordine di uscita. A votare, in questa fase, è solo la giuria demoscopica.

Ecco i nomi dei 13 Big:

Aiello, “Ora”

Annalisa, Dieci

Arisa, Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima

Coma_Cose, Fiamme negli occhi

Fasma, Parlami

Francesca Michielin e Fede, Chiamami per nome

Francesco Renga, Quando trovo te

Ghemon, Momento perfetto

Irama, La genesi del tuo colore

Madame, Voce

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band, Il farmacista

In apertura serata, per le Nuove Proposte, ci saranno le esibizioni di 4 cantanti in gara. In questo caso, votano tutti: Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto. Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale di venerdì 5 marzo, le altre 2 sono eliminate. Si esibiranno:

Avincola, Goal!

Elena Facci, Che ne so

Folcast, Scopriti

Gaudiano, Polvere da sparo

Sanremo 2021, prima serata, dove vedere la diretta tv e streaming

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2021. Noi di Soundsblog seguiremo e commenteremo la puntata, con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto.

Appuntamento a questa sera!