Sanremo 2021, la seconda serata con i 13 cantanti Big in gara, sarà in onda stasera, 3 marzo, -in tv e streaming- a partire dalle 20.35 circa. Dopo il debutto di ieri, tornano Amadeus e Fiorello per continuare la competizione che prevede, al termine della diretta, una nuova classifica finale provvisoria, con le posizioni degli artisti che si sono esibiti. Dopo Matilda De Angelis, questa sera, sul palco, come primadonna, ci sarà Elodie, in competizione nel 2020 con il brano “Andromeda”.

Anche stasera, a votare sarà la giuria demoscopica. Ad aprire la puntate, come sempre, la gara delle Nuove Proposte con altri 4 artisti che votati dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal televoto (34%). La classifica finale decreterà le due Nuove Proposte che saranno ammesse alla finale di venerdì.

Sanremo 2021, seconda serata 3 marzo, cantanti in gara

Scopriamo insieme, con la scaletta ufficiale, chi saranno i cantanti che si esibiranno questa sera e l’ordine di esibizione e di uscire dei Big:

Sanremo 2021, seconda serata 3 marzo, Nuove Proposte

Ad aprire la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 saranno le 4 Nuove Proposte in gara:

Wrongonyou con Lezioni di volo

Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

Davide Shorty con Regina

Dellai con Io sono Luca

Sanremo 2021, seconda serata 3 marzo, Ospiti

Sono numerosi gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

Dopo la notizia della morte del padre di Ignazio Boschetto, sono stati comunque confermati il trio del Il Volo per un omaggio ad Ennio Morricone. Laura Pausini si esibirà con Io sì/Seen, canzone vincitrice di un Golden Globe, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella (con i brani Non è l’età, Mi manchi, Senza un briciolo di testa, Dio come ti amo, Io amo e Montagne Verdi), Alex Schwazer, recentemente assolto dall’accusa di doping, ed Enzo Avitabile, che si esibirà in un omaggio a Carosone insieme ad Amadeus e Fiorello.

Noi di Soundsblog.it, come sempre, seguiremo la puntata in diretta, minuto per minuto, a partire dalle 20.30