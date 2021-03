Non ci sarà Irama, questa sera, al Festival di Sanremo 2021 ma, al suo posto, Noemi.

La notizia è emerse in questi minuti per via di un tampone rapido dall’esito positivo in un componente dello staff del cantante. In attesa, così, di un tampone molecolare che confermi o smentisca questo risultato (che quindi sarebbe un falso positivo), al suo posto ci sarà Noemi.

Ad un tampone rapido è risultato positivo un membro dello staff di #Irama. In attesa del risultato del molecolare si esibirà stasera #Noemi al suo posto #Sanremo2021 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 2, 2021

Si attende, quindi, il risultato del tampone molecolare che potrebbe (come nel caso di Moreno Il Biondo degli Extraliscio) smentire la positività iniziale e permettere ad Irama di esibirsi regolarmente nella puntata di domani, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

Recentemente il cantante ci aveva raccontato del suo ritorno sul palco dell’Ariston:

“Questa è una nuova canzone, ci sarà un nuovo spirito. La prima volta fu il mio primo live. Poi c’è stata La Ragazza con il Cuore di Latta, un’esperienza più soul. Stavolta sarà un’armonia tra la musica elettronica e quella orchestrale. C’è tanta responsabilità, lo si vede anche dietro il palco tra le maestranze. E’ anche entusiasmante poter tornare a cantare live e poter ridare un momento di spensieratezza e di libertà a livello musicale.

Più precisamente, sulla canzone in gara, Le genesi del tuo colore, ha rivelato: