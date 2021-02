Loredana Bertè sarà ospite al Festival di Sanremo 2021 e aprirà la prima serata, quella di martedì 2 marzo. Ad annunciare la presenza della cantante e rendere quindi ufficiale anche la data dell’esibizione, è stato lo stesso Amaudes, presentatore e direttore artistico della kermesse musicale.

E così, poco dopo, Loredana ha confermato il tutto, anticipando quello a cui assisteremo. Ci sarà un medley dei suoi più grandi successi e, inoltre, anche la presentazione, in anteprima, del suo nuovo singolo, intitolato “Figlia di…”

Ecco le sue parole condivise su Instagram:

Ciao a tutti, come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo.

Oltre a festeggiare i miei 70 anni con un medley live con alcuni dei miei storici successi, presenterò dal palco dell’Ariston, in anteprima assoluta, “Figlia di… “, il mio nuovo singolo. 💙

A Repubblica, la Bertè aveva raccontato con entusiasmo la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2021:

Dopo l’ultimo Sanremo strepitoso, mi sono ripromessa che ci sarei ritornata solo come superospite e quell’invito è arrivato! Cantare senza pubblico? Il palco dell’Ariston è un palco tosto. Per un’artista, il pubblico è tutto, infatti, non vediamo l’ora di tornare a cantare dal vivo e sentire quell’abbraccio che, per noi, è linfa vitale. Quanto a Sanremo, non dimentichiamo che ci sono milioni di persone che lo seguono da casa, non esiste pubblico di Serie A e pubblico di Serie B, tutti meritano il nostro massimo impegno. E il nostro cuore.

Nel 2019 il ritorno in gara sul palco del Teatro Ariston con “Cosa ti aspetti da me“, un brano che ebbe un grande riscontro da parte di pubblico e critica e andò molto bene sia a livello di vendite che di passaggi radiofonici. Per lei una standing ovation da parte delle persone presenti in sala e una polemica per non essere riuscita ad arrivare sul podio tra i tre artisti finalisti.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video della canzone non appena disponibili.