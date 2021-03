Questa sera, in diretta dalle 20.35, la prima serata del Festival di Sanremo 2021 con le prime 4 Nuove Proposte in sfida, in apertura, e i 13 Big che si esibiranno nel corso della puntata. Ecco la scaletta e l’ordine d’uscita.

Si inizia con la gara dei Giovani con la giuria demoscopica, sala stampa e televoto (al 34%).

Si esibiranno in questo ordine: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast. Usciranno i primi due finalisti.

Poi la gara dei Big che verranno valutati solo dalla giuria demoscopica.

Al termine delle esibizioni, ci sarà la prima classifica.

I campioni saliranno sul palco del Teatro Ariston in questo ordine: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasma.

Amadeus ha specificato che non c’è stato un particolare criterio per la scelta nella suddivisione dei cantanti durante le due serate di apertura del Festival. Diversamente, c’è stata un’attenzione -solo in un particolare- per la divisione delle Nuove Proposte in gara:

Per le Nuove Proposte non abbiamo voluto mettere due donne in sfida fra di loro ma, per il resto, nessuna logica in particolare. Riteniamo che gli 8 giovani siano molto forti, tutti e 8. Siccome sono 6 da Sanremo Giovani, anche i 2 di Area Sanremo non sono nella stessa sera

Al termine della serata, quindi, oltre ad avere i nomi dei due cantanti delle Nuove Proposte che si sfideranno venerdì sera (dove sarà decretato il vincitore), verrà resa nota una classifica con i voti della giuria demoscopica che avrà potuto ascoltare e valutare le prime 13 canzoni dei Campioni in gara in questa prima serata del Festival. Stesso metodo verrà utilizzato per la seconda serata, in onda domani, dalle 20.30 circa, sempre in diretta su Rai Uno.

Su Soundsblog.it seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire della 20.30.