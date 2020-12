Sanremo 2020 si avvicina. Mancano poco più di due mesi alla partenza del Festival della musica italiana giunto alla sua 71esima edizione. Di elementi certi, ad oggi, sono il cast dei Big e delle Nuove Proposte e il conduttore, Amadeus, affiancato da Fiorello. Ma, questa mattina, sono arrivate due novità che riguardano alcune anticipazioni sugli ospiti delle cinque serate. Durante la conferenza stampa de “L’anno che verrà”, in programma il 31 dicembre prossimo su Rai Uno, per accompagnare il Capodanno degli italiani, Amadeus ha svelato che Elodie sarà presente a Sanremo 2021. Non sarà nel cast dei cantanti in gara, bensì sarà una delle donne che accompagneranno il conduttore durante la diretta di una delle cinque serate. Un po’ come era successo, anni fa, con Arisa ed Emma Marrone accanto a Carlo Conti. In questo caso, però, Elodie sarà solo in uno dei cinque appuntamenti del Festival.

Presente, invece, in tutte le serate Achille Lauro. Sarà lui, infatti, a ricevere il “testimonial” di Tiziano Ferro, nell’edizione 2020. Ricordate? Ferro aveva interpretato alcuni dei suoi successi e si era esibito in alcuni grandi classici della musica italiana come “Almeno tu nell’universo” e “Perdere l’amore” (in coppia con Massimo Ranieri). Dal 2 al 6 marzo 2021, ad intervenire durante le cinque dirette della competizione canora, sarà l’interprete di Rolls Royce e Me ne frego.

Nelle settimane scorse si parlava di un suo possibile ritorno in gara sul palco del Teatro Ariston. Invece, il suo ruolo sarà diverso. Nessuna gara ma il ruolo fisso assegnatogli da Amadeus. Ovviamente, ancora non si sa quali brani eseguirà sul palco, Sicuramente non riascolteremo il duetto di Lauro e Annalisa nell’intensa ‘Gli uomini non cambiano’, visto che Annalisa è in gara tra i 26 Big con la canzone ‘Dieci’.

Pronti al ciclone Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021? I primi dettagli dell’edizione 70+1 iniziano ad essere ufficiali…