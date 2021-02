Sanremo 2021, Loredana Bertè sarà tra gli ospiti

Loredana Bertè sarà tra gli ospiti che si esibiranno durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e che andrà in onda su Rai 1.

L’artista ha confermato la propria presenza in un’intervista concessa a La Repubblica:

Dopo l’ultimo Sanremo strepitoso, mi sono ripromessa che ci sarei ritornata solo come superospite e quell’invito è arrivato! Cantare senza pubblico? Il palco dell’Ariston è un palco tosto. Per un’artista, il pubblico è tutto, infatti, non vediamo l’ora di tornare a cantare dal vivo e sentire quell’abbraccio che, per noi, è linfa vitale. Quanto a Sanremo, non dimentichiamo che ci sono milioni di persone che lo seguono da casa, non esiste pubblico di Serie A e pubblico di Serie B, tutti meritano il nostro massimo impegno. E il nostro cuore.

Loredana Bertè si è esibita al Festival di Sanremo, in gara, per ben undici volte, ottenendo, come risultato migliore, due quarti posti nel 2012 (con la canzone Respirare eseguita in duetto con Gigi D’Alessio) e nel 2019 (con la canzone Cosa ti aspetti da me).

Le altre partecipazioni sono datate 1986 (con la canzone Re), 1988 (con Io), 1991 (con In questa città), 1993 (Stiamo come stiamo, eseguita in duetto con la sorella Mia Martini), 1994 (con Amici non ne ho), 1995 (con ANGELI & angeli), 1997 (con Luna), 2002 (con Dimmi che mi ami) e 2008 (con Musica e Parole, squalificata, dopo la prima serata, in quanto riedizione di un brano già edito).

Nel 2008, le furono comunque conferiti il Premio alla Carriera – Città di Sanremo e il Premio Sala Stampa Radio Tv.

Il 1986 fu l’anno del famoso “finto pancione” che la Bertè indossò durante l’esibizione con la canzone Re e che, all’epoca, destò scandalo e numerose polemiche.

Nel 2012, durante la serata dei duetti, Loredana Bertè si esibì, oltre che con D’Alessio, anche con la cantante Macy Gray, in Almeno tu nell’universo. In quell’edizione, la Bertè ottenne il Premio AFI (Associazione Fonografici Italiani) alla carriera.

Nel 2019, al termine delle esibizioni con Cosa ti aspetti da me, la Bertè ricevette ben tre standing ovation. In quell’edizione del Festival, alla Bertè fu assegnato il Premio Pubblico dell’Ariston.