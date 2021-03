I Dellai sono in gara al Festival di Sanremo 2021, tra le Nuove Proposte, con il brano “Io sono Luca“. I due fratelli si esibiranno nella serata di mercoledì 3 marzo, come annunciato oggi in conferenza stampa. Queste le parole sul brano e il significato del pezzo da parte dei due cantanti:

«Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti: insomma, abbiamo dovuto tutti fare i conti con una vita che spesso ci ha insegnato che la realtà può essere più dura di quella che potevamo immaginare, e ci ha trovato impreparati, mostrando è proprio dietro a queste esperienze – gli attacchi di panico adolescenziali, la sensazione di disagio quando si sta in mezzo a persone che non si conoscono e un padre che da qualche Natale non è più tornato a casa – che Matteo ha avuto la possibilità di raccontare la storia di Luca. Un modo forse per salutare un periodo buio di questi due fratelli ma trovando il modo di tenerlo con se, come una importante esperienza attraverso questa canzone, che oggi si può ascoltare e che se la sua strada sarà questa potrà diventare di tutti sul palco del Festival della musica italiana di Sanremo».

Nei giorni scorsi è uscito anche il video ufficiale della canzone:

Il video musicale del brano è una storia originale diretta dal team di Creativite e ha per protagonisti i Dellai. Luca vive la sua vita da sempre all’interno di un carrello della spesa spinto dal fratello gemello Matteo. Luca dorme, mangia, si lava, suona la chitarra e cresce (in uno scenario ironico-surreale-buffo) all’interno di questo suo mondo/carrello spinto dal fratello Matteo e dai suoi amici, gli unici ad assecondarlo in questo suo vivere. Il suo unico sogno, nato da piccolo dopo aver visto una pubblicità, è quello di trasformare il carrello con l’aiuto del fratello in un aereo per poter volare e sentirsi finalmente libero.

Abbiamo intervistato i Dellai per parlare dell’attesa della performance (non domani ma mercoledì, nella seconda serata), della guarigione dal Covid-19 (ora sono ufficialmente negativizzati) e del loro primo disco in lavorazione.

“Noi speravamo di essere martedì, venendo dall’Università, l’attesa ci fa sudare sempre molto freddo, soprattutto nei giorni prima. Siamo carichi, vogliamo fare bene, siamo con altri ragazzi tosti ma vogliamo passare. Porteremo e troveremo del filo da torcere”

Potete vedere qui sopra la video intervista completa ai Dellai, a pochi giorni dal loro esordio sul palco del Teatro Ariston