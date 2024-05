Eurovision Song Contest 2024, semifinale 9 maggio in diretta: la scaletta, i Big e come si vota

Seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 questa sera, giovedì 9 maggio, che seguiremo in diretta a partire dalle 21:00 per scoprire insieme gli altri 10 paesi ammessi alla Grand Final di sabato 11 maggio. Dopo alcune esclusioni eccellenti nella prima semifinale e una diretta tv che è scivolata senza incertezze nella sua versione internazionale, questa seconda semifinale ha due elementi fondamentali per i fans italiani: in primis che questa sera il pubblico italiano può votare ed esprimere le proprie preferenze sui 16 paesi in gara, in secundis perché ci sarà la prima esibizione live di Angelina Mango con La Noia.

Ricordiamo ai più distratti che l’Italia accede direttamente alla finale per diritto acquisito insieme a Francia, Spagna, Regno Unito e Germania dal momento che è uno dei 5 paesi fondatori dell’Eurovision.

Tutto pronto, quindi, per seguire la seconda semifinale live dalla Malmö Arena, in onda su Rai 2 col commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi ma visibile anche in inglese, senza commento ‘nazionale’ dunque, sulla pagina YT ufficiale della competizione.

Eurovision Song Contest 2024, Scaletta semifinale 9 maggio

Sono 37 i paesi che partecipano a ESC 2024, di cui 6 ammessi direttamente alla finale – i Big Five, per l’appunto, più il paese ospite, in questo caso la Svezia – e 31 in gara per conquistare uno dei 20 posti disponibili per la finale. Martedì 7 maggio sono stati eliminati 5 Paesi sui 15 partecipanti alla prima semifinale, mentre questa sera sono 16 i paesi in gara per uno dei 10 posti rimasti.

Il sorteggio per entrambe le semifinali si è svolto il 30 gennaio scorso presso il municipio di Malmö. L’ordine di uscita, invece, è stato rivelato il 26 marzo sul sito web ufficiale dell’Eurovision Song Contest.

Da segnalare la presenza in questa seconda semifinale della contestata rappresentativa israeliana, con la quale c’è stato un lungo tira e molla con EBU per ‘addolcire’ i contenuti politici del loro brano, dedicato all’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 e inizialmente intitolato October Rain.

Restando sulla scaletta della serata, i Big che si esibiranno questa sera, in ordine di uscita, sono la Francia con Slimane che canta Mon amour (dopo la Repubblica Ceca e il promo break pubblicitario), la Spagna con Nebulossa che canta Zorra (dopo la Lettonia) e l’Italia con Angelina Mango che canta La noia dopo l’Estonia.

Lo show

Opening act con una gag delle conduttrici Petra Mede e Malin Åkerman che cantano Tattoo, ma in una versione decisamente ‘personale’.

Interval act durante le operazioni di voto con il World’s Biggest Sing-Along, un segmento ispirato a un programma tv svedese Allsång på Skansen (Sing along, per l’appunto) nel quale il pubblico canta insieme con gli artisti. L’Eurovision invita tutto il pubblico a cantare (anche da casa, collegandosi con l’app e mostrandosi mentre canta) con alcune icone del contest che canteranno alcuni dei brani più famosi delle precedenti edizioni. Si parte con Helena Paparizou che canta My Number One, con la quale vinse per la Grecia nel 2005, quindi si prosegue con Sertab Erener, vincitrice per la Turchia bel 2003 con Everyway That I Can e si chiude con Charlotte Perrelli, quarta vincitrice per la Svezia nel 1999 con Take Me To Your Heaven.

Prima dell’annuncio dei finalisti un altro momento show (dal momento che ormai non ci sono più le delegazioni che annunciano il proprio voto dopo lo scandalo del 2022) con Petra Mede e Charlotte Perrelli che si esibiscono su un brano comico che ironizza sulla passione degli svedesi per ESC insieme al ‘personaggio’ di Lynda Woodruff e con Käärijä guest star in un estratto di “Cha Cha Cha”, dalla scorsa edizione dell’Eurovision (e chi se la scorda!).

Eurovision Song Contest 2024, come si vota

Partiamo dalle basi: NON SI PUO’ VOTARE PER IL PROPRIO PAESE. MAI!

Nelle semifinali vota solo il pubblico tramite il televoto: non ci sono più i voti delle delegazioni nazionali. In più da quest’anno, per volere dell’EBU, si può votare anche prima dell’apertura ufficiale del televoto: quindi non si deve per forza aspettare la fine dell’ultima esibizione; in più gli spettatori del ‘resto del mondo’, quindi che non votano dai paesi partecipanti alla gara, possono votare per 24 ore prima di ogni semifinale e della finale.

Il pubblico può votare solo per gli altri paesi. Si può votare tramite l‘APP ufficiale di ESC, collegandosi direttamente al sito www.esc.vote,oppure via telefono/SMS, seguendo le istruzioni sullo schermo.

STASERA vota il pubblico dall’Italia. Come?

Il pubblico italiano questa sera PUÒ votare. Il pubblico dei Paesi ammessi di diritto alla finale può votare, infatti, solo in una delle due semifinali: il sorteggio ha stabilito che nella prima semifinale (oltre ai 15 Paesi che partecipano alla prima semifinale) votassero Germania, Svezia e Regno Unito, mentre nella seconda, quella di stasera, possono votare Italia, Francia e Spagna.

Ricordiamo che DALL’ITALIA NON SI PUO VOTARE PER L’ITALIA: se avete parenti e amici al di fuori dei confini nazionali, potete invitarli a votare per Angelina Mango, ma chi è in Italia non può. E’ una regola base dell’ESC, DA SEMPRE! Sennò addio allo spirito europeo…

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito di ESC.

Eurovision 2024, chi sono le conduttrici?

A condurre le tre serate ci sono l’attrice svedese Malin Åkerman e la presentatrice e comica svedese, già conosciuta all’Eurovision, Petra Mede. A lei si deve uno dei momenti più belli della storia dell’Eurovision, tratto dall’edizione 2016 con Måns Zelmerlöw: il brano Love Love Peace Peace.

Eurovision 2024, come seguirlo in diretta tv e streaming

Le due Semifinali sono trasmesse in Italia dalla Rai con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi: diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in live streaming su RaiPlay. La diretta della Semifinale è preceduta da un’anteprima al via alle 20.15.

La diretta è sottotitolata e audiodescritta grazie a Rai Pubblica Utilità: il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming su Rai Play.

Diretta anche su Rai Radio2 (anche in radiovisione sul canale 202 del DTT e tivùsat) con Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Se volete seguire il commento in diretta senza commento italiano, livestreaming sul canale YouTube ufficiale di Eurovision 2024.

Su Soundsblog seguiremo in liveblogging la serata che partirà alle ore 20:55.