Si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 con l’esibizione dei 15 Paesi che aspiravano alla finalissima di sabato 11 maggio ma con solo 10 posti a disposizione. In cinque, quindi, hanno dovuto rinunciare al sogno di gareggiare nella fase finale della kermesse canora. Ma chi sono i Paesi ammessi? Ecco i risultati del televoto Questa sera solo il parere del pubblico (e di alcuni Paesi che potevano votare) hanno decretato i Paesi meritevoli di superare la fase della semifinale. L’Italia potrà esprimere la propria opinione solo giovedì, esprimendo il parere e votando una delle nazioni in gara.

Eurovision 2024, prima semifinale 7 maggio, i 10 Paesi ammessi

Eurovision 2024, prima semifinale 7 maggio, i 5 Paesi eliminati

Alla conduzione del programma su Rai 2 abbiamo ritrovato Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Diretta iniziata in perfetto orario alle 21 con chiusura, al termine dello stop al televoto e lettura dei risultati, poco dopo le 23.20.

Due le esibizioni più chiacchierate durante la serata, quella della Finlandia (brano ironico e orecchiabile e coreografia dissacrante e spiritosa) e quella dark dell’Irlanda, con candele, demoni e tinte horror.

Appuntamento a giovedì per la seconda semifinale dell’Eurivision Song Contest 2024. In quell’occasione si esibirà anche Angelina Mango con “La noia”, già in automatico ammessa alla finale di sabato 11 maggio come la Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Svezia.