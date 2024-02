Eurovision Insider ha pubblicato sui social il testo di October Rain, brano presentato in gara da Israele per l‘Eurovision Song Contest 2024 e affidato a Eden Golan. La canzone è stata ritenuta politica dall’EBU, che ha chiesto alla rappresentativa israeliana di modificare il testo; Israele ha però fatto sapere di non avere nessuna intenzione di cambiare le parole, dal momento che non considera politico il brano, ma solo una manifestazione del sentire popolare. Al momento non c’è ancora una decisione in merito, ma se le due parti non troveranno una qualche forma di accordo, Israele non potrà partecipare a ESC 2024 per violazione del regolamento.

La questione è stata commentata anche dalla testata israeliana Israel Hayom, che parla di una “ballad potente ed emozionante” che la commissione della tv pubblica KAN avrebbe preferito a un brano più dance-pop sicuramente meno ‘problematica’. Stando a Eurovision Indiser, alcuni dipendenti della tv pubblica pensano che October Rain sia stata scelta proprio per essere squalificata dall’EBU e creare, così, un caso politico. L’argomento più adottato da chi difende la posizione di Israele è che in passato ci sono stati brani ‘più politici’ come 1944, presentato da Jamala per l’Ucraina e che vinse ESC 2016 nel quale si faceva riferimento all’occupazione e all’annessione russa della Crimea del 2014 raccontando della deportazione dei tatari di Crimea operata da Stalin.

Tornando a ESC 2024, a essere sotto osservazione il ritornello e la chiosa in ebraico di October Rain. Nel primo, come sottolinea Israel Hayom, c’è la parola “fiori”, “che nel gergo delle forze armate israeliane (IDF) indica i soldati caduti in battaglia, ma che per i telespettatori europei non è necessariamente riconoscibile come elemento politico“.

Gli ultimi tre versi farebbero riferimento alle condizioni dei civili israeliani durante l’attacco di Hamas. La chiusura sarebbe sempre un riferimento ai ragazzi morti nell’attentato del 7 ottobre 2023, durante un Festival musicale: “Sono tutti bravi ragazzi, ognuno di loro“.

The writers of history

Stand by me

Look into my eyes and you will see

People go but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who is the fool who told you?

That boys don’t cry

Hours and hours and flowers

Life is not a game for cowards

Why does time go crazy?

Every day I lose my mind

Clinging to this mysterious journey

Dancing up a storm

We have nothing to hide

Take me home

Leave the world behind

And I promise you never again

I’m still wet from the October rain

October rain

Live in fantasy

In ecstasy

Everything is meant to be

We will die, but love never will

Hours and hours and flowers

Life is not a game for cowards

Why does time go crazy?

Every day I lose my mind

Clinging to this mysterious journey

Dancing up a storm

We have nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you never again

I’m still wet from the October rain

October rain

October rain

(In Ebraico)

There is no air left to breathe

There is no place, I am not there day by day

They are all good kids, one by one