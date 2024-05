Da stasera prende il via l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest, una delle competizioni musicali più longeve di sempre. La semifinale di stasera (7 maggio), in diretta dalla Malmö Arena, aprirà il contest che vedrà la partecipazione di 37 paesi provenienti da Europa e Australia. La Svezia ospita la competizione per la terza volta in 11 anni dopo l’iconica vittoria di Loreen a Liverpool nella scorsa stagione con la sua Tattoo.

È la terza volta che l’Eurovision si ferma a Malmö.

Eurovision Song Contest 2024, Scaletta semifinale 7 maggio

I primi 15 paesi si sfideranno stasera e, come di consueto, i dieci paesi meglio piazzati al termine della serata accederanno alla Grand Final in programma sabato 11 maggio 2024.

Il sorteggio per entrambe le semifinali si è svolto il 30 gennaio scorso presso il municipio di Malmö. L’ordine di uscita, invece, è stato rivelato il 26 marzo sul sito web ufficiale dell’Eurovision Song Contest:

L’apertura della serata sarà dedicata ai successi dell’Eurovision con Eleni Foureira (Fuego, Cipro 2018), Eric Saade (Popular, Svezia 2011) e Chanel (SloMo, Spagna 2022). L’intervallo sarà caratterizzato da un medley di canzoni di Benjamin Ingrosso, che ha rappresentato la Svezia nel 2018, e da un’esibizione del due volte vincitore dell’Eurovision Johnny Logan (Irlanda, 1980 e 1987).

Eurovision 2024, chi sono i conduttori?

A condurre le tre serate della kermesse sono l’attrice svedese Malin Åkerman e la presentatrice e comica svedese, già conosciuta all’Eurovision, Petra Mede.

Eurovision Song Contest 2024, come si vota

Regola n.1: non si può votare per il proprio Paese.

Il pubblico può votare solo gli ‘avversari’. Si può votare tramite l‘APP ufficiale di ESC, collegandosi direttamente al sito www.esc.vote, oppure via telefono/SMS, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Gli spettatori dei paesi partecipanti a questa sera avranno tutto il potere di decidere il risultato. Inoltre, anche gli spettatori del Regno Unito, della Germania, della Svezia e Regno Unito potranno esprimere il loro voto in questa prima semifinale.

L’EBU ha introdotto un’altra modifica alle regole di voto. Invece di aspettare fino alla fine dell’ultima esibizione, gli spettatori potranno esprimere il loro voto già dall’inizio dello spettacolo. Gli spettatori del resto del mondo al di fuori dei Paesi partecipanti, potranno votare per 24 ore prima di ogni semifinale e della finale. Infine, i tre paesi pre-qualificati e votanti si esibiranno durante la semifinale di stasera, tra gli atti in gara.

Quando vota il pubblico dall’Italia? E come?

Il pubblico italiano questa sera NON può votare. Il pubblico dei Paesi ammessi di diritto alla finale può votare, infatti, solo in una delle due semifinali: il sorteggio ha stabilito che nella prima semifinale (oltre ai 15 Paesi che partecipano alla prima semifinale) potranno tre dei Paesi pre-qualificati per la finale: Germania, Svezia e Regno Unito.

L’Italia potrà votare giovedì 9 maggio insieme ai 16 Paesi che parteciperanno alla seconda semifinale e gli altri due Paesi pre-qualificati per la Finale: Francia e Spagna.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito di ESC.

Eurovision 2024, come seguirlo in diretta tv e streaming

Le due Semifinali sono trasmesse in Italia dalla Rai con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi: diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in live streaming su RaiPlay. La diretta della Semifinale è preceduta da un’anteprima al via alle 20.15.

La diretta è sottotitolata e audiodescritta grazie a Rai Pubblica Utilità: il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming su Rai Play.

Diretta anche su Rai Radio2 (anche in radiovisione sul canale 202 del DTT e tivùsat) con Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Se volete seguire il commento in diretta senza commento italiano, livestreaming sul canale YouTube ufficiale di Eurovision 2024.

Su Soundsblog seguiremo in liveblogging la serata che partirà alle ore 20:55.