Eurovision Song Contest 2022, siamo arrivati alla finale, in onda stasera, dalle 21, su Rai 1. Prima, come sempre, dalle 20.30, i commenti che anticipano la serata da parte di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico, alla guida (in italiano) dell’evento, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Ci saranno le esibizioni di tutti e 25 cantanti in gara con l’assegnazione, al termine di tutte le performance, dei voti dei diversi Paesi (con gli 8, 10, 12 punti attesissimi). Poi il televoto, determinante, che l’anno scorso ha assegnato la vittoria ai Maneskin.

Eurovision Song Contest 2022 finale, Scaletta, Paesi e cantanti

Ecco l’ordine di esibizione della finale dell’Eurovision 2022:

Repubblica Ceca con We Are Domi – Lights Off

Romania con WRS – Llamame

Portogallo con MARO – Saudade saudade

Finlandia con The Rasmus – Jezebel

Armenia con Rosa Linn – Snap

Svizzera con Marius Bear – Boys do Cry

Francia con Alvan & Ahez – Fulenn

Norvegia con Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Spagna con Chanel – SloMo

Paesi Bassi con S10 – De Diepte

Ucraina con Kalush Orkestra – Stefania

Germania con Malik Harris – Rockstars

Lituania con Monika Liu – Sentimentai

Azerbaijan con Nadir Rüstəmli – Fade to black

Belgio con Jérémie Makiese – Miss you

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) – Með Hækkandi Sól

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – Trenuleţul

Svezia con Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Australia con Sheldon Riley – Not the same

Regno Unito con Sam Ryder – Space man

Polonia con Krystian Ochman – River

Serbia con Konstrakta – In Corpore Sano

Estonia con Stefan – Hope

Eurovision Song Contest 2022 finale, Ospiti ed esibizioni

Alla finale dell’Eurovision 2022 ci saranno ospiti i Maneskin con l’anteprima live del loro nuovo singolo, Supermodel. Presente anche Gigliola Cinquetti per interpretare “Non ho l’età (per amarti)”. Laura Pausini farà un medley di alcuni suoi grandi successi e Mika interpreterà un brano inedito.

Eurovision 2022 finale, dove vederlo in tv e streaming

E’ possibile seguire la finale semifinale dell’Eurovision 2022, in onda sabato 14 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai 1 con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Da Torino, a presentare saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che condurranno lo show in inglese. In streaming basterà collegarsi sul sito di Raiplay. Noi di Soundsbog seguiremo lo show in diretta dalle 20.30 con il nostro consueto liveblogging.