Konstrakta è una cantante serba, tra i concorrenti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, in rappresentanza del suo paese, la Serbia.

La cantante 43enne si esibirà con il brano dal titolo In Corpore Sano, cantato in serbo e in latino. Konstrakta, dopo aver militato nei gruppi Mistakemitake e Zemlja gruva, ha iniziato la sua carriera solista nel 2019. Vincendo la manifestazione Pesma za Evroviziju ’22, la cantante si è guadagnata la possibilità di rappresentare il suo paese all’ESC 2022.

Konstrakta, In Corpore Sano: Significato canzone

In Corpore Sano è una canzone che, con tono ironico, descrive i lati positivi di avere un corpo sano e una perfetta salute fisica. Ad inizio canzone, viene citata Meghan Markle, la moglie del principe Harry. La canzone contiene anche un riferimento al fatto che il sistema sanitario serbo non fornisce assistenza sanitaria gratuita agli artisti. Il brano termina con una parte di testo in latino dove la celebre locuzione latina “Mens sana in corpore sano” viene rivisitata, sottolineando, probabilmente, anche l’importanza della salute mentale e non solo quella fisica.

Konstrakta, In Corpore Sano: Video ufficiale

Konstrakta, In Corpore Sano: Testo canzone

Onas eroproc ni somrefne snem.

Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle

Koja li je tajna

Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle

Koja li je tajna

Mislim da

U pitanju je duboka hidratacija

Kažu da

Na koži i kosi se jasno vidi sve

Recimo, tamni kolutovi oko očiju

Ukazuju na probleme s jetrom

Fleke oko usana, možda uvećana slezina

Uvećana slezina nije dobra, nije lepa.

A umetnica mora biti zdrava.

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava moram, moram, moram.

Velika je sreća što postoji

Autonomni nervni sistem

Ne moram kontrolisati otkucaje srca

Srce kuca, srce samo kuca

Letnjeg dana, jarke boje

Suknje moje na mom telu, suknje moje, pas i ja

Šetamo nas dvoje, brojimo korake

Suknja ide oko noge moje, mi šetamo i to je sve

I ne mora bolje, srce samo kuca

Dajem poverenje, neka samo kuca

Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem

Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja

Nemam knjižicu.

Pa kako da me prate

Da o meni brinu

Umetnica je nevidljiva

Ne vidiš me, to je magija.

Umetnica može biti zdrava.

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, može, može, može.

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

Corpus je sanum i šta ćemo sad

Mens infirma in corpore sano

Animus tristis in corpore sano

Mens desperata in corpore sano

Mens conterrita in corpore sano

I šta ćemo sad.

Konstrakta, In Corpore Sano: Traduzione canzone

Mente debole in corpo sano.

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Quale potrebbe essere il segreto

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Cosa potrebbe esserci

Penso che

Il segreto è l’idratazione profonda

Come dicono

La pelle e i capelli rivelano tutto chiaramente

Ad esempio, occhiaie intorno agli occhi

Fai notare i problemi al fegato

Macchie scure intorno alle labbra potrebbero significare che hai una milza ingrossata

Una milza ingrossata non è buona, non è bella.

Perché un’artista deve essere sana.

Deve essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sano, lei deve, deve, deve.

È una tale fortuna che

Il sistema nervoso autonomo esista

Quindi non devo controllare i miei battiti cardiaci

Perché il cuore batte, batte da solo

Belle giornate, colori accesi della gonna sul mio corpo

Della mia gonna, il mio cane e io

Stiamo facendo una passeggiata, contando i nostri passi

La gonna mi avvolge la gamba, stiamo facendo una passeggiata e questo è

E non deve essere per forza migliore, il cuore batte da solo

Mi fido di lui, che batte da solo

Mi fido di lui, che batte, che io respiro

Dio mi dà salute, Dio dà salute, Dio dà salute

Non ho l’assicurazione sanitaria.

Quindi come mi monitoreranno

Come si prenderanno cura di me

Un’artista è invisibile

Non puoi vedermi, è magico.

Un’artista può essere sana.

Può essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sana, potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere.

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

Il corpo è sano, quindi cosa facciamo adesso

Una mente malata in un corpo sano

Un’anima triste in un corpo sano

Una mente disperata in un corpo sano

Una mente spaventata in un corpo sano

Quindi, cosa facciamo ora.