Space man è la canzone di Sam Ryder in gara per il Regno Unito all’Eurovision 2022.

Ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista e cantante in alcuni gruppi britannici, prima di trovare la fama grazie a TikTok che l’ha reso celebre in merito ad alcune cover caricate dall’artista durante il lockdown. Ha poi firmato il primo contratto discografico solista ed è stato selezionato per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022.

Sam Ryder, Space man, Significato canzone

Parlando a Good Morning Britain, Sam Ryder ha spiegato il significato del brano Spaceman:

“Per me si tratta di apprezzare e realizzare le cose che hai nella tua vita che sono già tesori assoluti che ami. Trascorriamo così tanto della nostra vita andando così lontano da quello alla ricerca di una vita che pensiamo di voler solo arrivare lì e poi guardare indietro e dire: ‘Gesù, è sempre stato lì'”.

Sam Ryder, Space man, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Clicca qui per ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di Spaceman di Sam Ryder, in gara all’Eurovision 2022.

Sam Ryder, Space man, Testo canzone

If I was an astronaut

I’d be floating in mid-air

And a broken heart would just belong

To someone else down there

I would be the center

Of my lonely universe

But I’m only human

And I’m crashing down to Earth

If I was an astronaut

I’d have a bird’s eye view

I’d circle round the world

And keep on coming back to you

In my floating castle

I’d rub shoulders with the stars

But I’m only human

And I’m drifting in the dark

I’m up in space, man!

Up in space, man!

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man!

And I wanna go home

If I was an astronaut

I’d speak to satеllites

My navigation systems

Would search for othеr life

But I’d be up here thinking

‘Bout what I left behind

‘Cause I’m only human

With the real world on my mind

I’m up in space, man!

Up in space, man!

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man!

And I wanna go home

Gravity keeps pulling me down

As long as you’re on the ground, I’ll stick around

Stick around

I’ll stick around

I’m up in space, man!

Up in space, man!

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man!

No

Oh, I’m in the wrong place, man!

Nothing but, nothing but, nothing but space, man!

Nothing but, nothing but, nothing but space, man!

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

Nothing but space, man

And I wanna go home

Sam Ryder, Space man, Traduzione canzone

Se fossi un astronauta

Sarei sospeso a mezz’aria

E un cuore spezzato apparterrebbe

A qualcun altro laggiù

io sarei il centro

Del mio universo solitario

Ma sono solo umano

E sto precipitando sulla Terra

Se fossi un astronauta

Avrei una vista a volo d’uccello

Farei il giro del mondo

E continuerei a tornare da te

Nel mio castello galleggiante

Mi piacerebbe strofinare le spalle con le stelle

Ma sono solo umano

E sto andando alla deriva nel buio

Sono nello spazio, amico!

Su nello spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Non c’è altro che spazio, amico!

E voglio andare a casa

Se fossi un astronauta

Parlerei con i satelliti

I miei sistemi di navigazione

Cercherebbe un’altra vita

Ma sarei quassù a pensare

‘Riguardo a quello che ho lasciato alle spalle

Perché sono solo umano

Con il mondo reale nella mia mente

Sono nello spazio, amico!

Su nello spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Non c’è altro che spazio, amico!

E voglio andare a casa

La gravità continua a tirarmi giù

Finché sei a terra, io rimarrò nei paraggi

Resterò in zona

rimarrò nei paraggi

Sono nello spazio, amico!

Su nello spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Non c’è altro che spazio, amico!

No

Oh, sono nel posto sbagliato, amico!

Nient’altro che, nient’altro che, nient’altro che spazio, amico!

Nient’altro che, nient’altro che, nient’altro che spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Nient’altro che spazio, amico

E voglio andare a casa