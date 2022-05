De Diepte è il brano portato in gara da S10 in rappresentazione dei Paesi Bassi all’Eurovision 2022. La cantante è nata nel 2000 e ha firmato il primo contratto discografico quando aveva solo 17 anni. Adem Je è il suo primo grande successo nella sua terra natale che le ha permesso di conquistare il terzo posto nella classifica. Solo De Diepte ha fatto di meglio arrivando in seconda posizione.

S 10, De Diepte, Significato canzone

La cantante racconta del dolore di non avere più l’amato con se, al fianco. Sembra tutto più difficile, grigio, incolore. Ha la sensazione di precipitare nel buio, nello sconforto e di non riuscire a trovare un appiglio al quale aggrapparsi (“Oh mio amore cosa dovrei fare adesso, Precipito e non voglio lasciarti andare”).

De Diepte, Video ufficiale

Clicca qui per ascoltare e vedere il video ufficiale di “De Diepte” la canzone di S10 in gara all’Eurovision 2022.

S 10, De Diepte, Testo canzone

Ken je het gevoel dat

Dat je droom niet uitkomt?

Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft?

Want het regent alle dagen

En ik zie geen hand voor ogen

Jij en ik toch samen?

Dat zou altijd zo zijn

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Ik schuil onder de tafel

En ik hoop dat jij me vindt

Ik wacht al heel de avond

Oh, ik lijk wel een kind

Ik bijt weer op m’n tanden

En ik weet dat jij dat ook doet

Maar God, wat moet ik anders?

Wanneer is het genoeg? (Genoeg)

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Nee, nee, nee, nee

Jou niet laten gaan

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da

Ta-da-da, da-da-da, da-da-da

Ooh-ooh, aah-aah

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Ooh-ooh, aah-aah

Oh, mijn lief, wat moet ik nou?

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

S 10, De Diepte, Traduzione canzone

Conosci quella sensazione che il tuo sogno non si avveri

A volte temi che sarà così per sempre

Perché piove da giorni e non vedo niente

Io e te insieme, sarebbe così per sempre

Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Ooh aah

Qui nell’abisso continuo a sentire il tuo nome

Ooh aah

Oh mio amore cosa dovrei fare adesso

Precipito e non voglio lasciarti andare

Mi nascondo sotto il tavolo e spero che tu mi trovi

Ho aspettato tutta la sera, oh sembro una bambina

Digrigno di nuovo i denti e so che lo fai anche tu

Ma dio cos’altro posso fare, quando sarà abbastanza

Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Ooh aah

Qui nell’abisso continuo a sentire il tuo nome

Ooh aah

Oh mio amore cosa dovrei fare adesso

Precipito e non voglio lasciarti andare

No no, no no

Non lasciarti andare

Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Ooh aah

Qui nell’abisso continuo a sentire il tuo nome

Ooh aah

Oh mio amore cosa dovrei fare adesso

Precipito e non voglio lasciarti andare