Chanel è in gara all’Eurovision 2022 rappresentando la Spagna con il brano SloMo.

Nella sua carriera è stata anche ballerina accanto a Shakira nel 2010. Si è trasferita a Madrid, è diventata attrice di musical (da Il Re Leone a Mammamia, passando per Flashdance e The Bodyguard).

Chanel, SloMo, Significato canzone

Il brano, energico e sensuale, strizza l’occhio con doppi sensi ambigui. Lei, regina della sensualità, affascina gli uomini intorno a lei e li invita a riprenderla, riguardando le sue mosse e la sua bellezza in slow motion.

Chanel, SloMo, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Clicca qui potete ascoltare SloMo di Chanel e vedere il video ufficiale della canzone in gara all’Eurovision 2022.

Chanel, SloMo, Testo canzone

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito’ a todos los daddies

Voy siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

On my yummy

Y no se confundan

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me creen

Pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, morе, more, more, more

Voy a bajarlo hasta еl suelo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

If the way I shake it to this dembow (To this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video, watch it slo mo

Te gusta to’ lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazone’

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me creen

Pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If the way I shake it to this dembow (To this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If the way I shake it to this dembow (To this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me creen

Pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If the way I shake it to this dembow (Haz el dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo

Chanel, SloMo, Traduzione canzone

Mamma è qui

La regina, la più forte, una Bugatti

Il mondo impazzisce per questo corpo

Se ho un problema, non è monetario

Faccio impazzire tutti i papà

Vengo sempre prima, mai per seconda

Sono solo destino, destino

Con il mio boom, boom

E gli ho fatto dare zoom, zoom

Sul mio delizioso

E non vi confondete

Signore e signori

Sono sempre pronto

Spezzare i fianchi, spezzare i cuori

Ce n’è solo uno

Non ci sono imitazioni (Na, na)

E se ancora non mi credi

Te lo devo mostrare

Fai un video

Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo, mo

Sedere ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo farò cadere a terra, o, o, o, o (Sì)

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a questo dembow)

Ti fa impazzire (Sì)

Fai un video, guardalo al rallentatore

Ti piace tutto quello che ho

Addolcisco il tuo viso con il succo di mango

Gli spari quando lo giro

‘Fino alla fine, non mi fermo

Bevi un sorso della mia cola-la

Scatenati na-na-na

Fallo andare come pa-pa-pa-pa

Come pa-pa-pa-pa-pa

E non vi confondete

Signore e signori

Sono sempre pronto

Spezzare i fianchi, spezzare i cuori

Ce n’è solo uno

Non ci sono imitazioni (Na, na)

E se ancora non mi credi

Te lo devo mostrare

Fai un video

Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo, mo

Sedere ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo farò cadere a terra, o, o, o, o (Sì)

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a questo dembow)

Ti fa impazzire (Sì)

Fai un video, guardalo al rallentatore

E non vi confondete

Signore e signori

Sono sempre pronto

Spezzare i fianchi, spezzare i cuori

Ce n’è solo uno

Non ci sono imitazioni (Na, na)

E se ancora non mi credi

Te lo devo mostrare

Fai un video

Guardalo slo mo, mo, mo, mo, mo, mo

Sedere ipnotico

Ti fanno desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo farò cadere a terra, o, o, o, o (Sì)

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a questo dembow)

Ti fa impazzire (Sì)

Fai un video, guardalo al rallentatore

Fai un video

Guardalo al rallentatore