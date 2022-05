Snap è un brano di Rosa Linn in gara a rappresentanza dell’Armenia all’Eurovision 2022.

Rosa Linn, Snap, Significato canzone

Il brano parla della volontà di poter andare avanti nella vita e dimenticare la persona che ci ha fatto soffrire. Dall’esterno è sempre facile, basterebbe schioccare le dita per poter cancellare il ricordo. Ma così non è. E la canzone parla proprio di questo, delle difficoltà legate al liberare la mente da chi restare fisso nei nostri pensieri.

Rosa Linn, Snap, Video ufficiale

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e guardare il video ufficiale di Snap, brano di Rosa Linn, in gara all’Eurovision 2022.

Rosa Linn, Snap, Testo canzone

It’s 4 am

I can’t turn my head off

Wishin’ these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, “Just snap your fingers”

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time

Snapping one, two

Where are you?

You’re still in my heart

Snapping three, four

Don’t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

I’m writing a song

Said, “This is the last one”

How many last songs are left?

I’m losing count

Since June twenty-second

My heart’s been on fire

I was spending my nights in the rain

Tryna put it out

So I’m snapping one, two

Where are you?

You’re still in my heart

Snapping three, four

Don’t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh

And if one more person says, “You should get over it”

Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap

Oh, I might stop talking to people before I snap

Snapping one, two

Where are you? (Where are you?)

You’re still in my heart (Still in my heart)

Snapping three, four

Don’t need you here anymore (Need you here anymore)

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

Get out of my heart

Oh-oh-oh-ooh

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh (Get out of my heart, get out of my)

‘Cause I might snap

Rosa Linn, Snap, Traduzione canzone

Sono le 4 del mattino

Non riesco a spegnere la testa

Desiderando che questi ricordi svanissero

Non lo fanno mai

Si scopre che le persone mentono

Dicono “Basta schioccare le dita”

Come se fosse davvero così facile per me dimenticarti

Ho solo bisogno di tempo

Schiocco, uno, due

Dove sei?

Sei ancora nel mio cuore

Schiocco tre, quattro

Non ho più bisogno di te qui

Esci dal mio cuore

Perché potrei schioccare

Sto scrivendo una canzone

Ho detto: “Questa è l’ultima”

Quante ultime canzoni sono rimaste?

Sto perdendo il conto

Dal 22 giugno

Il mio cuore è andato in fiamme

Passavo le mie notti sotto la pioggia

Sto provando a spegnerlo

Quindi ne faccio uno, due

Dove sei?

Sei ancora nel mio cuore

Schiocco tre, quattro

Non ho più bisogno di te qui

Esci dal mio cuore

Perché potrei schioccare

Oh-oh-oh-ooh

Perché potrei scattare

Oh-oh-oh-ooh

E se un’altra persona dice: “Dovresti farne a meno”

Oh, potrei smettere di parlare con le persone prima di schioccare, schioccare, schioccare

Oh, potrei smettere di parlare con le persone prima di schioccare

Schiocco, uno, due

Dove sei?

Sei ancora nel mio cuore

Schiocco tre, quattro

Non ho più bisogno di te qui

Esci dal mio cuore

Perché potrei schioccare

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

Perché potrei schioccare

Oh-oh-oh-ooh (Snap)

Esci dal mio cuore

Oh-oh-oh-ooh

Perché potrei schioccare

Oh-oh-oh-ooh (Esci dal mio cuore, esci dal mio)

Perché potrei scattare