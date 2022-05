I Zdob și Zdub sono una band punk e funk rock di origine moldava che, nel curriculum, vanta anche diverse collaborazioni musicali con Emir Kusturica. Si sono già presentati due volte in gara all’Eurovision Song Contest e quest’anno, per la terza volta, saranno accompagnati sul palco dai Frații Advahov. “Trenulețul” è il pezzo in competizione. Trenulețul significa treno.

Zdob și Zdub e i Frații Advahov, Trenulețul, Significato canzone

“Trenuleţul” (“Il trenino”) è una canzone folk punk con testi in rumeno e inglese, con violino, fisarmonica, chitarra elettrica, basso e batteria. La canzone parla di un viaggio in treno sbarazzino, energico e felice tra le capitali moldave e rumene di Chișinău e Bucarest rispettivamente. Secondo gli artisti, l’uscita del video musicale è coincisa con la riapertura di una linea ferroviaria tra le due città.

Trenulețul, Video ufficiale

Clicca qui per ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di Trenulețul. brano in gara all’Eurovision 2022.

Zdob și Zdub e i Frații Advahov, Trenulețul, Testo canzone

Merge trenul, parcă zboară

Dintr-o țară-n altă țară

Merge și nu poate pricepe

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chișinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă

Și în fiecare țară

Face farmece vioara

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară

Parcă-a mers, fără să iasă

De acasă pân-acasă

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Chisinău – București

Меrgе іutе, mеrgе bіnе

Тrеnu’ lеgănаt dе şіnе

Dar nu poate să înțeleagă

Рrіn саrе țară aleargă

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Zdob și Zdub e i Frații Advahov, Trenulețul, Traduzione canzone

Il treno si muove, è come se volasse

Da un paese all’altro

Cammina e non riesco a capire

Quale paese? Da dove parte?

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

E in un paese, e in un altro

Suonate il ritornello insieme

E in ogni paese

Incanta il violino

Quando il treno arriva alla stazione

È come se fosse fuori dal paese

Era come se camminasse senza uscire

Di casa in casa

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Chisinau – Bucarest

Grande, unisci dentro

Тrеnu ‘leganat de şіne

Ma non riesce a capire

Il paese corre

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest