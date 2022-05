Le Systur sono un gruppo femminile di origine islandese, selezionato per rappresentare proprio l’Islanda all’Eurovision 2022 con il brano “Með hækkandi sól“.

E’ formato dalle tre sorelle Sigríður, Elísabet ed Elín Eyþórsdóttir. La band è nata nel 2011. Il pezzo che interpreteranno a Torino è rimasto per tre settimane al vertice della classifica islandese.

Ecco come è nata la canzone e il significato del brano raccontato dalle Systur:

“Durante i mesi invernali in Islanda perdiamo molta luce diurna. Le giornate diventano più scure e più lunghe e i mesi invernali più bui riceviamo la luce solare solo per una piccola parte della giornata. Ma dal 20 dicembre circa il sole inizia a venire prima e a tramontare più tardi ogni giorno. Abbiamo il detto per questo periodo per il sole come “með hækkandi sól” che potrebbe tradursi in “con il sole che si alza ogni giorno”.