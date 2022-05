Krystian Ochman è un cantante polacco, tra i concorrenti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, in rappresentanza del suo paese, la Polonia.

Il cantante 22enne, nato negli Stati Uniti da genitori polacchi, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione all’undicesima edizione del talent show The Voice of Poland, risultandone il vincitore. Krystian Ochman ha ottenuto la possibilità di rappresentare la Polonia all’ESC 2022, vincendo la manifestazione Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję 2022.

Krystian Ochman, River: Significato canzone

Il testo di questa canzone appare decisamente triste. Il protagonista di questa canzone, infatti, è una persona che sembra aver deciso di porre fine alla propria vita, lasciandosi trasportare dalle acque di un fiume.

Krystian Ochman, River: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di River.

Krystian Ochman, River: Testo canzone

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down.

Let the water carry me away

Just float away

Oh oh oh oh oh.

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done.

Carry me away

I’ll float away

In the river.

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down.

Let the water carry me away

Just float away.

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done.

Carry me away

I’ll float away.

In the river, oh oh

In the river, oh oh

In the river, oh yеah.

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m donе

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done.

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river.

Krystian Ochman, River: Traduzione canzone

Devo far cadere il mio corpo

Proprio giù, giù, giù fino al fiume

Farò cadere il mio corpo.

Lascia che l’acqua mi porti via

Galleggiare via

Oh oh oh oh oh.

Seppellisci tutte le mie cose

Seppelliscimi nella mia pelle

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Chi vorrebbe essere un re

Tirando troppe corde

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito.

Portami via

galleggerò via

Nel fiume.

Appoggerò la mia testa proprio giù

Proprio ora, ora, ora e per sempre

Appoggerò la mia testa proprio giù.

Lascia che l’acqua mi porti via

Galleggiare via.

Seppellisci tutte le mie cose

Seppelliscimi nella mia pelle

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Chi vorrebbe essere un re

Tirando troppe corde

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito.

Portami via

Galleggerò via.

Nel fiume, oh oh

Nel fiume, oh oh

Nel fiume, oh sì.

Seppellisci tutte le mie cose

Seppelliscimi nella mia pelle

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito

Chi vorrebbe essere un re

Tirando troppe corde

Tutto quello che ho fatto

Oh Signore, ho finito.

Appoggerò la mia testa proprio giù

Giù, giù, giù fino al fiume.