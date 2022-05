“Fulenn” di Alvan & Ahez è la canzone della Francia in gara per l’Eurovision 2022 . Questa canzone è stata scelta dopo aver vinto la selezione nazionale del paese “Eurovision France, C’est Vous Qui Decidez! 2022′. La canzone è scritta in lingua bretone, originaria della Francia.

Alvan e Ahez, Fulenn, Significato canzone

La canzone racconta la storia di una donna libera che balla al chiaro di luna nella foresta, incurante di ciò che qualcuno penserebbe, facendo ciò che vuole. È un testamento di indipendenza: “Un’ombra femminile volteggia alla luce di una torcia. Lei balla con il diavolo, e quindi?”

Alvan e Ahez, Fulenn, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di Alvan e Ahez per Fulenn, brano in gara per la Francia all’Eurovision 2022.

Alvan e Ahez, Fulenn, Testo canzone

Tan de’i !

E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid’ a ra ar c’hoad ouzh stok’ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar qwez bras

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn (bis)

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Ga’ ‘n diaoul e tañsan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dispont ‘kreiz an digoadenn e tañs ar fulenn

Alvan e Ahez, Fulenn, Traduzione canzone

Andiamo!

Nel buio dei boschi germoglia la notte

Le stelle appaiono nel fruscio inquieto

Un’ombra femminile volteggia alla luce di una torcia

Ignorando le bestie feroci, io ballo

Rubo il fuoco dal loro sguardo pieno di lussuria

E lo trasformo in una canzone da cantare all’unisono

Lei balla con il diavolo, e allora?

Ballo con il diavolo, e allora?

Caldo e fango, caldo, festa e fango

La foresta vibra della scintilla danzante

La sua incantevole magia sale fino agli alberi ad alto fusto

Ignorando le bestie feroci ballo

Rubo il fuoco dal loro sguardo pieno di lussuria

E trasformalo in una canzone da cantare all’unisono

Senza paura in mezzo alla radura della foresta, la scintilla sta danzando

Anime furiose volteggiano e volteggiano intorno a lei

Senza paura in mezzo alla radura della foresta, la scintilla sta danzando

Anime furiose volteggiano e volteggiano intorno a lei

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Ballo con il diavolo, e allora?

Con il diavolo ballo

Lei balla con il diavolo, e allora?

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Lalalalalaleno lalelalalo

Senza paura in mezzo alla radura della foresta, la scintilla sta danzando