I Maneskin sono tornato con l’attesissimo nuovo singolo, Supermodel, presentato in anteprima live durante la finale dell’Eurovision 2022. Quale scelta migliore se non quella di segnare il comeback durante l’ultimo attimo dell’evento musicale che li ha lanciati in Europa e anche in America? La band, che ha trionfato nel 2021 con “Zitti e buoni”, torna così ospite dello show per presentare -dal vivo- il pezzo che punterà ad avere il medesimo successo del pezzo vincitore, di “I wanna be your slave” e della cover di “Beggin'” che ha suscitato così tanto interesse e clamore anche negli Usa.

Maneskin, Supermodel, Significato canzone

Al centro di Supermodel dei Maneskin c’è questa figura sensuale che diventa chiaro simbolo di perdizione e di sofferenza amorosa. Lo dice e lo ripete, è inutile investire in lei e sperare in qualcosa, lei non ricambierà mai il sentimento, ama solo la cocaina, era una supermodel degli anni 90 e ogni notte spezza il cuore a qualcuno. Il rock’n’roll è il suo unico compagno di vita.

La band racconta:

“Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “Supermdel”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Supermodel, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Supermodel” dei Maneskin:

Maneskin, Supermodel, Testo canzone

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don’t love her back

When she’s upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she’s got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, more than money and cigarettes

Every night’s a heartbreak

Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll

Alone at parties, she’s working around the clock

When you’re not looking, she’s stealing your Basquiat

Low-waisted pants on OnlyFans, I’ll pay for that

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, you just look a bit like her dad

Every night’s a heartbreak

Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll

Yeah, huh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Okay

Da sola alle feste in una silhouette mortale

Adora la cocaina, ma la cocaina non la ricambia

Quando è arrabbiata, parla con Maury e fa respiri profondi

È una top model degli anni ’90, uh-uh-uh

Ai tempi del liceo, quando era una brava cristiana

La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica

Una drag queen di nome Mary The Virgin confessa

È una top model degli anni ’90

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla, affronta quello

Non ti amerà mai, più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un crepacuore

Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll (Ehi)

Assapora ogni momento finché non deve andare

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll

Da sola alle feste, lavora 24 ore su 24

Quando non stai guardando, ti sta rubando il Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, lo pagherò io

È una top model degli anni ’90

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla, affronta quello

Non ti amerà mai, assomigli un po’ a suo padre

Ogni notte è un crepacuore

Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll (Ehi)

Assapora ogni momento finché non deve andare

Perché il suo ragazzo è il rock’n’roll

Sì, eh-uh

È una top model degli anni ’90, uh-uh-uh

È una top model degli anni ’90, uh-uh-uh

Bene