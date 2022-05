Llamame è un brano di WRS, rappresentante della Romania in gara all‘Eurovision 2022. Cantante e ballerino, da giovane ha fatto parte di una boyband chiamata “Shot”.

Poi ha intrapreso una carriera solista e nel 2020 ha firmato un contratto discografico, con due grandi successi in Patria, Amore e Tsunami,

WRS, Llamame, Significato canzone

Nella canzone, WRS discute di un amore proibito che coloro che lo circondano non approvano: “E se lo scoprissero? / A nessuno piacerà se / Ce ne andiamo” Nonostante la disapprovazione, è ancora desiderosO di perseguire le cose ed è pronto ad affrontarne le conseguenze. Nel ritornello ripete ripetutamente “Llámame” (“Chiamami”). “Per me, è un inno chiamare il mio io interiore a rimanere fedele a me stesso nonostante ciò che dice la società”, ha raccontato a wiwibloggs al London Eurovision Party.

WRS, Llamame, Ascolta la canzone e guarda il video

Clicca qui per ascoltare Llamame di Wrs e per vedere il video ufficiale della canzone, in gara per la Romania all’Eurovision 2022.

WRS, Llamame, Testo canzone

Knew that I was different than the others

They never liked you

Trying to keep my head above the water

But you’re making it so hard to

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Mmm, my love cannot be stopped by anybody

‘Cause it’s so true

Let’s show it to world ‘cause I won’t hide it

Are you down to believe in sins too

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody is gonna like if

We get away

Need you to stay

[Chorus]

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world is crumbling

I feel complete all I need is your mystic touch

Don’t worry bout them now

I’ll keep you safe and sound

We’re so in love

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebébé

Hola, mi bebébé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

WRS, Llamame, Traduzione canzone

Sapevo di essere diverso dagli altri

Non gli sei mai piaciuto

Sto cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

Ma lo state rendendo così difficile

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)

Mmm, il mio amore non può essere fermato da nessuno

Perché è così vero

Mostriamolo al mondo perché non lo nasconderò

Anche tu sei giù a credere nei peccati

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

E se lo scoprissero?

A nessuno piacerà se

Andiamo via

Ho bisogno che tu rimanga

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

(Ciao bambino mio)

E quando dici il mio nome

Il mio mondo sta crollando

Mi sento completo, tutto ciò di cui ho bisogno è il tuo tocco mistico

Non preoccuparti per loro ora

Ti terrò sano e salvo

Siamo così innamorati

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami

Ciao bambino mio

Ciao bambino mio

chiamami, chiamami

chiamami, chiamami