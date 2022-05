Marius Bear è un cantante in gara all’Eurovision 2022 con il brano “Boys do cry“. L’artista si esibirà con il brano durante la prima semifinale del concorso canoro, in onda martedì 10 maggio in diretta su Rai 1.

Marius Bear, Boys do cry, Significato canzone

E’ stato lo stesso Marius Bear a spiega il messaggio dietro la canzone:

Ho imparato molto presto di non aver bisogno di vergognarmi dei miei sentimenti. Come uomo, non ho paura di piangere e di mostrare le mie debolezze al mio pubblico. Non voglio indossare armature emotive, voglio essere quello che sono. E voglio incoraggiare il mio pubblico a fare lo stesso.

Boys do cry, Video ufficiale

In un breve documentario SRF 3 del 20 marzo 2022, Marius Bear ha portato gli spettatori dietro le quinte delle riprese del video musicale ufficiale. Lui spiega:

Il video musicale riflette la mia giovinezza. Riguarda il ragazzino, Nicolai, che interpreta il cavaliere. Vive attraverso la sua armatura. A volte deve proteggersi, a volte il suo cuore si spezza ea volte viene vittima di bullismo. Penso che molte persone abbiano familiarità con questo fin dalla loro giovinezza, tra i 3 ei 6 anni di scuola, durante la pubertà. A volte è tutto un po’ su e giù. I bambini possono essere brutali a volte. Alla fine gli tolgo il casco. Questo per simboleggiare che non devi sempre andare in giro con un muro di fronte a te o indossare un’armatura. Puoi essere te stesso. In realtà, canto invece di recitare. Ma è eccitante! Quando canti, vai in un altro mondo e metti a nud0 la tua anima.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone in gara all’Eurovision 2022.

Marius Bear, Boys do cry, Testo canzone

In my room lives a boy who could be blue

And you might never know, oh-oh

You think he’s cavalier

He would shed more than a crocodile tear

If you’d go, oh oh

Hearts they get broken

God only knows why

And sometimes aeroplanes fall down from the sky

And mountains they crumble

And rivers, they run dry

And oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Boys do cry

When night falls and the moon is all we see

Don’t fear the wolf that lives in me, oh-oh

You think he’s tough enough

He would cry love ‘til the sun comes up

If you go, oh

Hearts, they get broken

God only knows why

And somеtimes aeroplanes fall down from thе sky

And mountains they crumble

And rivers, they run dry

And oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Boys do cry

And how they cry

Mountains they crumble

And rivers, they run dry

And oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

Boys do cry

Marius Bear, Boys do cry, Traduzione canzone

Nella mia stanza vive un ragazzo che potrebbe essere triste

E potresti non saperlo mai, oh-oh

Pensi che sia un cavaliere

Ha versato più di una lacrima di coccodrillo

Se andassi, oh oh

I cuori si spezzano

Dio solo sa perché

E a volte gli aeroplani cadono dal cielo

E le montagne si sgretolano

E i fiumi si prosciugano

E oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

I ragazzi piangono

Quando scende la notte e la luna è tutto ciò che vediamo

Non temere il lupo che vive in me, oh-oh

Pensi che sia abbastanza duro

Piangerebbe amore fino al sorgere del sole

Se vai, oh

I cuori, si spezzano

Dio solo sa perché

E a volte gli aeroplani cadono dal cielo

E le montagne si sgretolano

E i fiumi si prosciugano

E oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

I ragazzi piangono

E come piangono

Le montagne si sgretolano

E i fiumi si prosciugano

E oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

I ragazzi piangono