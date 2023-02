Si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2023, andata in onda martedì 7 febbraio, dalle 20.35. Sul palco del Teatro Ariston si sono esibiti i primi 14 cantanti in gara mentre domani, 8 febbraio, sarà il turno dei rimanenti 14. Ad aprire lo show è stata l’esibizione di Anna Oxa con “Sali (Canto dell’anima)” mentre l’ultima a presentare il suo prezzo inedito è stata Mara Sattei con la sua Duemilaminuti. I giornalisti della Sala Stampa sono i primi ad aver votato e accadrà così anche nella seconda serata in onda mercoledì sera.

La classifica vede, al momento, ultima Anna Oxa con “Sali (Canto dell’anima)” mentre 13esimo gradino è di Olly con la sua Polvere. Lui e gIANMARIA (12esimo) sono tra i 5 vincitori di Sanremo Giovani 2022. Posizione bassa anche per “Mare di guai” di Ariete (11) mentre alla 10 troviamo Gianluca Grignani, tornato dopo anni con “Quando ti manca il fiato”. Nono posto per Mr Rain e la sua “Supereroi”.

All’ottavo gradino della classifica di Sanremo 2023 troviamo i Cugini di Campagna con un pezzo scritto da La Rappresentante di Lista. Settima posizione per i Colla Zio mentre al sesto gradino, ad un soffio dalla top five, ecco Mara Sattei con Duemilaminuti.

La top 5 della prima serata di Sanremo 2023 vede Leo Gassman quinto, poi Ultimo con Alba. Medaglia di bronzo per i Coma_Cose e la loro “L’addio” mentre al secondo posto troviamo Elodie con “Due”.

Primo posto in mano a Marco Mengoni con la sua “Due vite”, data tra i pezzi favoriti di questa edizione del Festival di Sanremo 2023.

A seguire la classifica completa:

Sanremo 2023, prima serata, la classifica completa della Sala Stampa

14 Anna Oxa, Sali (Canto dell’Anima)

13 Olly, Polvere

12 gIANMARIA, Mostro

11 Ariete, Mare di guai

10 Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

09 Mr Rain, Supereroi

08 Cugini di Campagna, Lettera 22

07 Colla Zio, Polvere

06 Mara Sattei, Duemilaminuti

05 Leo Gassmann, Terzo Cuore

04 Ultimo, Alba

03 Coma_Cose, L’Addio

02 Elodie, Due

01 Marco Mengoni, Due vite