Stasera in tv, su Rai 1, dalle 20.30, andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Martedì 7 febbraio, sul palco del Teatro Ariston si esibiranno i primi 14 cantanti Big in gara. Gli altri 14, invece, presenteranno il loro brano inedito la sera dopo, mercoledì 8 febbraio. Alla conduzione -e come direttore artistico- ci sarà Amadeus, dopo il successo delle precedenti edizioni. Qui sotto tutte le informazioni, dalla scaletta con l’ordine di esibizione agli ospiti annunciati. Noi di Soundsblog seguiremo la prima serata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Sanremo 2023, prima serata: la scaletta e i cantanti che si esibiranno martedì 7 febbraio

Ecco i cantanti che si esibiranno questa sera, 7 febbraio 2023, durante la prima serata del Festival di Sanremo. Qui sotto, a seguire, la scaletta e l’ordine di esibizione.

Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima)

Gianmaria, Mostro

Mr. Rain, Supereroi

Marco Mengoni, Due vite

Ariete, Mare di guai

Ultimo, Alba

Coma_Cose, L’addio

Elodie, Due

Leo Gassman, Terzo cuore

Cugini di Campagna, Lettera 22

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

Olly, Polvere

Colla Zio

Mara Sattei, Duemilaminuti

Sanremo 2023, prima serata: ospiti del 7 febbraio

Ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2023 saranno Mahmood e Blanco che interpreteranno Brividi, il brano vincitore della scorsa edizione. Come anticipato dalla conferenza stampa, Blanco si esibirà poi nel suo ultimo singolo, L’isola delle rose. Sul palco ritroveremo i Pooh che interpreteranno alcuni dei loro più celebri successi. Presente anche Elena Sofia Ricci per promuovere la fictionFiori sopra l’inferno, in onda su Rai 1 dal 13 febbraio. L’attrice entrerà sulle note della canzone “Combattente” di Fiorella Mannoia. Dal palco Suzuki Piero Pelù canterà Gigante. Non mancherà, da parte di Gianni Morandi, il ricordo di Lucio Battisti a 25 anni dalla morte.

Sanremo 2023, quando inizia, orari

Il Festival di Sanremo 2023 inizierà stasera, martedì 7 febbraio, dalle 20.30 con il PrimaFestival. L’orario di chiusura previsto per la prima serata è intorno all’1.30 di notte.

Dove vederlo in tv e streaming

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2023. Noi di Soundsblog seguiremo e commenteremo la puntata, con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto.