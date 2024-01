Laura Pausini è ritornata live, a distanza di cinque anni dal suo ultimo tour mondiale, ed è pronta a riabbracciare il suo pubblico nei più prestigiosi palasport del mondo attraverso le date del suo World Tour 2024. Partito l’8 dicembre 2023 dallo Stadium di Rimini, vedremo l’artista esibirsi nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. Una tournée mondiale, la decima in carriera per l’Artista italiana più premiata al mondo, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno.

Il tour 2024 di Laura Pausini

Laura Pausini si esibirà con il suo World Tour partendo dall’Italia, sua terra d’origine, per poi spostarsi in Europa, America Latina e Stati Uniti, con l’ultima tappa proprio nella Grande Mela, a New York, presso il prestigioso Madison Square Garden. Dal vivo, la cantante interpreterà i suoi più grandi successi insieme anche ai brani più recenti, presenti nel suo ultimo disco di inediti, Anime parallele, uscito a fine ottobre 2023 (e debuttando al secondo posto della classifica Fimi degli album più venduti).

Dopo essere stata la prima artista donna a esibirsi a San Siro e al Circo Massimo e ad aver intrapreso un tour negli stadi italiani, Laura Pausini porterà in scena uno show la cui creatività fa da cornice a una scaletta che alterna i grandi successi della carriera trentennale dell’Artista e i nuovi inediti dell’album Anime Parallele uscito in tutto il mondo lo scorso 27 ottobre. Più di due ore di musica in una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in 4 momenti medley.

La scaletta del tour 2024 di Laura Pausini

Laura Pausini segue una scaletta quasi fissa per i suoi concerto del World Tour 2024, inserendo solo una canzone a sorpresa all’interno della setlist. A seguire l’ordine di esecuzione dei brani, dall’apertura con “Il primo passo sulla luna” alla chiusura sotto le note della hit “Non c’è”.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte / Frasi a Metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benedetta Passione (Surprise Song)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye) (Medley Romantico)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Informazioni sui biglietti

I biglietti per i concerti di Laura Pausini possono essere acquistati online su siti come Ticketone e Ticketmaster. Il prezzo varia, ovviamente, da città a città, oltre che da posto scelto per assistere al live, Più ci si avvicina al palco, più il costo aumenterà. In generale, si parte dai 49 euro (iva inclusa, più commissioni, online) fino a circa 120 euro per la zona più a stretto contatto con la cantante, nella platea.

Ovviamente è possibile acquistare biglietti – laddove siano ancora disponibili e non sold out – in punti specifici che potete trovare, inserendo il vostro Cap, comodamente sul sito Ticketone. Siccome l’acquisto massimo è di 4 biglietti a persona, è consigliabile un acquisto non appena si ha la sicurezza di poter partecipare ma con un margine di tempo sufficiente per non rischiare il tutto esaurito (o, in particolare, la zona alla quale siamo interessati a vedere l’esibizione).

Nelle date di Milano e Torino, sono meno i biglietti ancora disponibili. C’è anche l’opzione che include il biglietti Gold Package Intero e che include questi servizi:

– 1 biglietto nei migliori posti di Platea Cat. 1

– Ingresso prioritario e staff dedicato in loco

– 1 Pass laminato e cordino da collezione

– 1 Gadget Esclusivo

– 1 invito per accedere all’hospitality dedicata pre- show (dalle 19:30 alle 20:45) e welcome desk riservato. Il servizio catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino e sarà erogato esclusivamente nell’orario sopra indicato

– Hostess e cameriere a disposizione

Il costo è di 269 euro più commissione.

Qui per i biglietti di Laura Pausini su Ticketone.

Qui per i biglietti del tour 2024 di Laura Pausini su Ticketmaster.

Curiosità sul tour

Non ci sono artisti ospiti nell’opening act del World Tour di Laura Pausini (almeno per quanto riguarda le date italiane, attualmente in svolgimento). Anche per questo tour, continua il sodalizio di Laura Pausini e Luca Tommassini nella direzione artistica, nato già nell’ultimo tour di Laura negli stadi italiani, e consolidatosi durante l’Anteprima World Tour a Venezia in Piazza San Marco e Siviglia in Plaza de España, per portare lo show a un livello straordinariamente competitivo nel panorama internazionale.

Un tour che strizza l’occhio anche alle più recenti tecniche del mondo dell’intelligenza artificiale, con elementi in 3d e grafiche costruite ad hoc che permettono un’interpretazione di Laura come un’eroina che corre dentro una struttura, il logo ufficiale del trentennale, che prende man mano vita componendosi di tanti piccoli frame:

“Questo è uno spettacolo cucito a mano, centimetro per centimetro: dalla scenografia ai costumi, dalle grafiche alle coreografie. È una storia messa in scena che racconta la donna, l’artista con i suoi 30 anni di successi e celebra soprattutto la voglia e il sogno di un futuro dell’Artista. È sicuramente uno spettacolo contemporaneo dove ogni grafica e ogni video sono stati appositamente girati e adattati a ogni tipo di pubblico. È una grande sfida sia per Laura che per me: in ogni paese in cui arriviamo facciamo tradurre alcune parti in modo che ogni persona in ogni parte del mondo possa capire quello che è il messaggio che Laura vuole trasmettere, o con le parole o con un video. Poi c’è un corpo di ballo incredibile e coreografie studiate ad hoc su ogni brano e ci sono dei medley che faranno ballare il pubblico come mai prima”

Accanto a Laura sul palco, una band di 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, che ricopre questo ruolo per la settima volta in un tour mondiale dell’Artista. Come per l’Anteprima World Tour, anche questa volta il palco porta la prestigiosa firma di Fabio Novembre e del suo Studio.

Lo styling è stato curato da Susanna Ausoni che, insieme all’Artista, ha scelto di coinvolgere Valentino, Pucci, Swarovski, Alessandro Vigilante e Amen. La direzione è stata quella di lavorare sul colore e sulla luminosità che sono il filo conduttore dello show.

Francesco De Cave illumina il palco, sviluppato su due livelli, e la passerella a forma di freccia con ritmo e colori che ben descrivono il viaggio che ogni blocco dello show offre al pubblico:

“Il progetto luci per il palco che accompagnerà Laura in questo nuovo tour è pensato cercando di sfruttare al meglio le geometrie che la scenografia disegna. La ricerca di nuovi proiettori luci, usati per la prima volta in questo tour, hanno dato e daranno un grande contributo alla realizzazione delle singole scene. I disegni luce sono molteplici, dai colori alle posizioni strobo. Ci sarà un effetto per ogni canzone che darà vita così a questo grande show che andrà in giro per il mondo”

Ad enfatizzare i tre blocchi dello spettacolo anche la creatività di Amina Lombroni che ha curato l’immagine di band, cori e ballerini, la stessa cura usata anche per i contenuti che si susseguono sugli schermi: tratti grafici realizzati da Eddy Angelelli ed il suo team colorano la clessidra che domina il palco principale.

“È stata un’esperienza molto impegnativa ma estremamente appagante poter partecipare alla creazione di questi contributi al fianco di Luca e Laura. Tutto è partito da una serie di riprese che immergono Laura in una serie di ambienti virtuali molto surreali, ripercorrendo i suoi brani e cercando di raccontare la sua vita e la sua musica”

In caso di volontà di acquisto di eventuali gadget o magliette, sempre meglio accertarsi del merchandise ufficiale (spesso trovate anche indicazioni sul sito del cantante o suoi loro profilo social). Si parte da calendari, magliette e fasce, solitamente.

Qui lo store ufficiale di Laura Pausini, anche acquistabili online.

Preparazione al concerto

Oltre a ripassarsi i brani previsti nella scaletta, per ogni concerto è bene organizzare tutto nei minimi dettagli, anche piani B per eventuali contrattempi. Studiare bene il percorso e calcolare i tempi per non rischiare di arrivare all’ultimo minuto (e in caso di live con posti in piedi, questo potrebbe essere determinante nel non riuscire a trovare più posti vicino al palco). Consigliato anche arrivare qualche tempo prima piuttosto di rischiare con un bus/metro in ritardo. Inoltre, anche per il ritorno, studiate bene il percorso e gli orari, per assicurarvi -in caso di spostamento con i mezzi- di assicurarvi l’ultima corsa disponibile.

Se invece è incluso il pernottamento, è consigliabile passare prima nel luogo dove poi si tornerà per dormire in modo da accertarsi che sia tutto come previsto e pattuito.