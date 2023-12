Partito da Rimini lo scorso 8 dicembre, lo show internazionale di Laura Pausini, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar ed eletta Latin Recording Academy Person of the Year 2023, farà tappa nella capitale stasera, 15 dicembre 2023 e domani, 16 dicembre, con le ultime due date a Roma, dopo i primi due appuntamenti del 12 e 13 dicembre scorso. Quattro tappe nella Capitale per la cantante, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo disco, “Anime parallele”. Nelle prossime settimane continua il tour nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti.

Una nuova tournée mondiale, la decima in carriera per l’Artista italiana più premiata al mondo negli ultimi 30 anni, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno

La scaletta di Laura Pausini in concerto al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco la scaletta del concerto di Laura Pausini in programma venerdì 15 dicembre 2023 a Roma.

Il live inizierà alle 21.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)

Biglietti per Laura Pausini in concerto al Palazzo dello Sport a Roma

