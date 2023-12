Dopo l’Anteprima World Tour che ha visto la cantante esibirsi per la prima volta nella sua carriera in due location ricche di fascino – tre date completamente sold out in Piazza San Marco a Venezia, venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio e doppia data in Plaza de España a Siviglia, venerdì 21 e sabato 22 luglio- inizia stasera, 8 dicembre 2023, all’RDS Stadium di Rimini, il tour mondiale di Laura Pausini.

A dicembre parte il World Tour nei più prestigiosi palasport, che proseguirà in Europa, si sposterà poi in America Latina e si concluderà negli Stati Uniti. Si tratta di una produzione imponente, da grande popstar internazionale, unica del nostro Paese. L’intero show, di cui tutti gli effetti speciali usati sono ecosostenibili, è studiato nei minimi dettagli per dare valore a ogni singolo segmento, nulla è lasciato al caso.

Il sodalizio di Laura e Luca Tommassini nella direzione artistica, nato già nell’ultimo tour di Laura negli stadi italiani, porta lo show a un livello straordinariamente competitivo nel panorama internazionale:

“È uno spettacolo pensato per accompagnare Laura in questo suo viaggio incredibile, un racconto scandito dal tempo, rappresentato sia sul palco che nelle immagini trasmesse nei led. Alle spalle del palco un grande schermo tagliato a forma di clessidra incorniciato ai lati da sei colonne e capitelli su cui vivranno visual e grafiche per creare un’esperienza totalmente immersiva. Sul palco si racconta una storia in tre atti. Il passato, dipinto di rosso, accentuato da ogni elemento, il presente che accende il palco e i led di blu, e il futuro che vira sul verde e crea un panorama futuristico. Sul palco ad arricchire dei momenti dello spettacolo si alternano coreografie di 12 incredibili ballerini e quadri messi in scena da numerosi performer, che accentuano la drammaticità di alcuni momenti chiave dello show.

Poi, Tommassini continua:

Sugli schermi una storia parallela, raccontata da un numero di contributi video mai realizzato per uno show di Laura, una Laura che si avventura nel toccare corde e suonare corde visive che non ha mai sperimentato prima. Abiti da sogno per Laura e per ballerini e performer, fatti arrivare da musei e atelier di tutto il mondo, firme della moda che mai si accostano alla musica live, e universi inediti creati con tecniche 2D e 3D, che completano e contrastano il contesto elegante e sofisticato delle due storiche piazze in cui vive questa anteprima live. La sfida è quella di strizzare l’occhio ad uno spettacolo anglosassone ma in pieno stile italiano, con identità forte ed estremamente impattante”

Accanto a Laura sul palco, una band di 7 musicisti e 6 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, che ricopre questo ruolo per la settima volta in un tour mondiale dell’Artista:

“Lavoro con Laura dal 2005, ogni tour è una sfida, lei è molto sicura delle sue idee musicali da portare in scena, costruire con lei un concerto è complicato perché è spesso un fiume in piena di idee, ma proprio per questo è entusiasmante, mi porta a fare ricerca, e a fare in modo che la sua storia artistica sia sempre rispettata e che sia anche contemporanea. La complicità che ci unisce è parte della nostra storia”

La scaletta di Laura Pausini in concerto a Rimini

Non è ancora stata svelata la scaletta del concerto di Laura Pausini per il World Tour. Vi riportiamo quella delle date in anteprima ma dovete aggiungere anche i brani presenti nel suo ultimo disco, Anime parallele:

La Solitudine

Strani Amori

Incancellabile

E Ritorno Da Te

Medley Romantico (Non È Detto, Lato Destro Del Cuore, Non Ho Mai Smesso, In Assenza Di Te)

Io SÌ (Seen)

Vivimi

Tra Te E Il Mare

Sorella Terra

Un Buon Inizio

Medley Rock ( Frasi A Metà , Io Canto, Un’Emergenza D’Amore)

Medley Personale ( Celeste, Il Nostro Amore Quotidiano, Davanti A Noi)

E.Sta.A.Te

Come Se Non Fosse Stato Mai Amore

Invece No

Resta In Ascolto

Primavera In Anticipo

Scatola

Le Cose Che Vivi

Medley 2000 ( Limpido, Surrender, Con La Musica Alla Radio)

Benvenuto

Simili

Il Primo Passo Sulla Luna

Biglietti per il concerto di Laura Pausini a Rimini

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Laura Pausini a Rimini. Si parte da 49 euro per la Gradinata Alta Numerata Visione Limitata fino ai 120 euro della Platea Cat. 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.