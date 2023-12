A pochi giorni dal Natale, Laura Pausini si esibirà al Mandela Forum a Firenze (dopo la tappa di ieri) con una nuova data del suo world tour, sabato 23 dicembre 2023. La cantante, reduce dalla pubblicazione, a ottobre, del suo nuovo disco “Anime parallele”, interpreterà dal vivo le canzoni più amate della sua carriera, dai classici come “Strani amori” a “E ritorno da te“, senza escludere i pezzi più recenti della sua discografia. Laura ha commentato il suo ritorno ai concerti dopo anni di attesa, con un ringraziamento al team che la sostiene:

“Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza al mio fianco una figura come quella di Luca Tommassini, co- regista che con me ha dato vita a uno show in 3 atti, costruito partendo dalla musica dei miei 30 anni, e seguendo una linea concettuale che gioca con presente, futuro e passato. Tutti gli artisti che ho coinvolto (Luca Tommassini, Fabio Novembre, Paolo Carta, Francesco De Cave e Susanna Ausoni) mi hanno aiutata in questo progetto ambizioso e unico, che aveva per me come sempre l’obbiettivo di unire tutte le forze possibili per creare qualcosa che restituisse al mio pubblico tutto il sostegno che mi ha resa quella che sono. Io mi sento di appartenere al mio pubblico, in Italia come negli altri paesi che mi hanno accolta dal 1993 e quest’anno più che mai il tour che inizia è fatto per festeggiare insieme e per ringraziarli, nel modo in cui amo farlo da 30 anni, cantando”