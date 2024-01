Dopo il debutto a Milano avvenuto ieri sera, con la sorpresa di Biagio Antonacci sul palco per duettare in “Tra te e il mare”, seconda data di Laura Pausini in concerto stasera, 18 gennaio 2024, al Forum di Assago. Continua il World Tour della cantante, partito da Rimini l’8 dicembre scorso, e pronto a spostarsi anche in Europa, America Latina e Stati Uniti (con gran finale a New York). Durante il live, spazio per i grandi successi della sua carriera insieme ai pezzi incluso nel suo ultimo disco di inediti, Anime parallele, uscito a fine ottobre 2023. Un tour studiato nei minimi dettagli che strizza l’occhio anche alle più recenti tecniche del mondo dell’intelligenza artificiale, con elementi in 3d e grafiche costruite ad hoc che permettono un’interpretazione di Laura come un’eroina che corre dentro una struttura, il logo ufficiale del trentennale, che prende man mano vita componendosi di tanti piccoli frame.

La scaletta del concerto di Laura Pausini al Forum di Assago, 18 gennaio 2024

Nella prima data al Forum di Assago, Laura Pausini è stata raggiunta sul palco Biagio Antonacci per duettare con lei in “Tra te e il mare”. Ci sarò nuovamente lui, anche in una delle prossime date? Oppure salirà sul palco un altro collega?

A seguire la scaletta del concerto che inizierà alle 21.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte / Frasi a Metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore

(Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

(Medley Personale)

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare (con Biagio Antonacci)

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

(Medley 2000)

Dimora naturale (Surprise Song)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

(Medley Romantico)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Biglietti del concerto di Laura Pausini al Forum di Assago, 18 gennaio 2024

Il concerto di Laura Pausini al Forum di Assago in programma giovedì 18 gennaio 2024 è quasi sold out. Sono disponibili solo pochi biglietti per il II Anello numerato Cat. 2 (a 49 euro) e per il I Anello numerato Cat. 2 (a 69 euro).