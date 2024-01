Bolzano è pronta ad ospitare il concerto di Laura Pausini in programma lunedì 15 gennaio 2024, alla Sparkasse Arena. Per il pubblico presente, l’occasione imperdibile di ascoltare – dopo ben cinque anni di attesa – il ritorno dal vivo della cantante, tornata dall’8 dicembre 2023 con il suo World Tour. In scaletta i più grandi successi della sua carriera (racchiusi anche in medley) e alcuni brani tratti dal suo ultimo disco di inediti, Anime parallele, uscito a fine ottobre dello scorso anno. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulle canzoni in scaletta, l’orario di inizio del live e i biglietti ancora disponibili.

La scaletta delle canzoni del concerto di Laura Pausini a Bolzano

Ecco quali sono le canzoni interpretate da Laura Pausini e presenti nella sua scaletta del World Tour 2024, in Italia. Il live inizierà alle 21.

I pezzi sono in ordine di esecuzione, solitamente fissi ad eccezione della “surprise song” che cambia sempre in base alla location.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte / Frasi a Metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benedetta Passione (Surprise Song)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye) (Medley Romantico)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Biglietti del concerto di Laura Pausini a Bolzano

Sono disponibili ancora poche tipologie di biglietti per il concerto di Laura Pausini a Bolzano, in calendario lunedì 15 gennaio 2024. Si parte dai 69 euro della Galleria non numerata fino agli 89 euro della Tribuna I Settore Visibilità Limitata Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.