Il primo passo sulla luna è il nuovo singolo di Laura Pausini, disponibile in streaming e download digitale da venerdì 16 giugno 2023. La cantante torna con la sua nuova musica dopo la recente nomination a Person of the year (2023) da parte della Latin Recording Accademy, un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana, solo per citarne alcuni.

“Il primo passo sulla luna” è da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in versione vinile trasparente e rosso. In esclusiva sul lato B del vinile, è presente l’extra track “All’amore nostro”, composto da Aiello.

Il brano arriva a distanza di tre mesi dall’uscita del suo ultimo ultimo inedito, Un buon inizio, prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura. Ecco le parole della cantante, ai tempi del rilascio:

Laura Pausini, Il primo passo sulla luna: il nuovo singolo a 3 mesi da “Un buon inizio”

“Il nuovo singolo si intitola “Un buon inizio”, ed è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento. Volevo regalarne un’anticipazione a chi è venuto a festeggiare con me a New York, Madrid e Milano, perché volevo che fosse il nostro buon inizio, non solo il mio. È vero che ho festeggiato 30 anni di carriera, ma è anche vero che dopo il 27 febbraio per me è iniziato un nuovo percorso. Come molti di noi in questi anni di stop, ho avuto molto tempo da dedicare ai miei pensieri, a farmi domande sul mio passato e sul possibile futuro.

Nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come L’Oscar, il Golden globe, l’Eurovision e il film Piacere di conoscerti, devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me nel mio lavoro mi hanno fatto capire che non credevano più in me.

Ci ho messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che come bombe lasciavano cicatrici. Le stesse cicatrici che oggi mi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c’è dopo, anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo.

E io, credo che questo sia davvero un Buon Inizio”.

La canzone è arrivata al primo posto su EarOne tra i brani più trasmessi in radio ma in classifica Fimi non è andata oltre la 75esima posizione.