Dopo la data a Firenze, Laura Pausini sarà in concerto martedì 26 dicembre 2023 – a Santo Stefano- al Palasele di Eboli, con una nuova data del tour mondiale che la vedrà esibirsi in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. La decima tournée mondiale per la cantante italiana più premiata al mondo, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno. Cosa aspettarsi dal concerto di stasera? Un live che strizza l’occhio anche alle più recenti tecniche del mondo dell’intelligenza artificiale, con elementi in 3d e grafiche costruite ad hoc che permettono un’interpretazione di Laura come un’eroina che corre dentro una struttura, il logo ufficiale del trentennale, che prende man mano vita componendosi di tanti piccoli frame.

“Questo è uno spettacolo cucito a mano, centimetro per centimetro: dalla scenografia ai costumi, dalle grafiche alle coreografie. È una storia messa in scena che racconta la donna, l’artista con i suoi 30 anni di successi e celebra soprattutto la voglia e il sogno di un futuro dell’Artista. È sicuramente uno spettacolo contemporaneo dove ogni grafica e ogni video sono stati appositamente girati e adattati a ogni tipo di pubblico. È una grande sfida sia per Laura che per me: in ogni paese in cui arriviamo facciamo tradurre alcune parti in modo che ogni persona in ogni parte del mondo possa capire quello che è il messaggio che Laura vuole trasmettere, o con le parole o con un video. Poi c’è un corpo di ballo incredibile e coreografie studiate ad hoc su ogni brano e ci sono dei medley che faranno ballare il pubblico come mai prima”

La scaletta di Laura Pausini in concerto al Palasele di Eboli

Ecco i brani interpretati da Laura Pausini ad Eboli, al Palasele. Si parte da “Il primo passo sulla luna” (da Anime Parallele) per chiudere con un reprise dello stesso pezzo dopo la storica “La solitudine”. Il concerto inizierà alle 21.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però (questa canzone cambierà per ogni data, sarà la sorpresa inedita per i fan)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Zero Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)

Biglietti per il concerto di Laura Pausini al Palasele di Eboli

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Laura Pausini in programma al Palasele di Eboli, martedì 26 dicembre 2023.

Ecco i prezzi:

Tribuna Visibilità Laterale Limitata Numerata: 89 euro

Tribuna Gold Numerata: 115 euro

Platea numerata: 120 euro