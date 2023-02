La solitudine è un brano di Laura Pausini pubblicato nel 1993 durante la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Novità. Le musiche della canzone sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, il testo è dello stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Dopo il trionfo sanremese, è stato rilasciato anche in Francia e Belgio, ottenendo un buon riscontro. Fu il pezzo d’esordio per la cantante e da lì iniziò la sua lunga carriera internazionale. A seguire potete leggere informazioni e curiosità sul brano.

Curiosità e notizie sulla canzone

Fu inciso anche in spagnolo, La soledad, per il mercato del Sud America e della Spagna, nel 1994. Nel 1995 arrivò anche la versione inglese, (La solitudine, Loneliness).

Nel 2001 arrivarono anche versioni in lingua greca e olandese

A Gianni Minà raccontò “”Inizialmente il brano cominciava con “Anna se n’è andata” invece di “Marco se n’è andato”. Ma per il resto la storia era la fotografia della mia vita fino a quel momento, perché io comunque andavo veramente a scuola con il treno delle sette e trenta. Dissi al mio babbo che volevo cantare solo quella, cambiando solo il nome, Marco, perché lo svolgimento della canzone pareva copiato da quello che succedeva a me. Marco era il mio fidanzatino dell’epoca e per questo, quando cantavo quel brano, mi emozionavo tanto!”

Il video della canzone fu diretto dal regista italiano Ambrogio Lo Giudice e girato ad Ostia, sul pontile di piazza dei Ravennati e sulle spiagge della zona.

Raggiunse il primo posto della classifica dei brani più venduti e, alla fine del 1993, fu il 15esimo pezzo di maggior successo dell’anno.

Anche la versione spagnolo ebbe un buon riscontro sia in Spagna che in America Latina. Diversamente, quella inglese non ebbe successo.

A Vanity Fair rivelò: “Prendiamo La solitudine: gli autori sono due ragionieri di Milano che non ho mai visto; avevano mandato una ventina di pezzi alla BMG, al reparto artistico che cercava nuove hit e che adesso non esiste più. Il mio manager di allora pescò da lì una trentina di brani, compresa La solitudine appunto. S’intitolava Anna. “Anna se n’è andata e non ritorna più”. L’ho ascoltata e ho detto: “Il treno delle 7.30, i compiti d’inglese e matematica… Questa è la mia storia con Marco!”. Abbiamo cambiato il nome e poco altro”

Nella pellicola per Amazon Prime, “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, Laura Pausini si racconta e immagina anche come sarebbe andata la sua vita se “La solitudine” non avesse vinto il Festival di Sanremo nel 1993.

Laura Pausini, La solitudine, Testo canzone

Marco se n’è andato e non ritorna più

Il treno delle 7:30 senza lui

È un cuore di metallo senza l’anima

Nel freddo del mattino grigio di città

A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me

È dolce il suo respiro fra i pensieri miei

Distanze enormi sembrano dividerci

Ma il cuore batte forte dentro me

Chissà se tu mi penserai

Se con i tuoi non parli mai

Se ti nascondi come me

Sfuggi gli sguardi e te ne stai

Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare

Stringi forte a te il cuscino

Piangi non lo sai

Quanto altro male ti farà la solitudine

Marco nel mio diario ho una fotografia

Hai gli occhi di bambino un poco timido

La stringo forte al cuore e sento che ci sei

Fra i compiti d’inglese e matematica

Tuo padre e suoi consigli che monotonia

Lui con il suo lavoro ti ha portato via

Di certo il tuo parere non l’ha chiesto mai

Ha detto un giorno tu mi capirai

Chissà se tu mi penserai

Se con gli amici parlerai

Per non soffrire più per me

Ma non è facile lo sai

A scuola non ne posso più

E i pomeriggi senza te

Studiare è inutile tutte le idee

Si affollano su te

Non è possibile dividere

La vita di noi due

Ti prego aspettami amore mio

Ma illuderti non so

La solitudine fra noi

Questo silenzio dentro me

È l’inquietudine di vivere

La vita senza te

Ti prego aspettami perché

Non posso stare senza te

Non è possibile dividere

La storia di noi due

La solitudine