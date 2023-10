Zero è una canzone di Laura Pausini presente nel suo disco di inediti “Anime parallele“, disponibile dal 27 ottobre 2023.

Il brano è un invito e reagire e a non accontentarsi. Non ha senso non vivere la vita per “paura dell’immenso o di un colpo di vento”. Il tempo scorrere, il secondo sprecato non ti verrà più restituito (“Se non abbiamo che una vita sola davvero, Dammi solo emozioni diverse da zero”). Non ha più intenzione di rimanere immobile e farsi travolgere dagli eventi ma vuole essere protagonista assoluta (“Tutti i momenti rubati me li riprendo, Senza chiedere scusa e neanche il permesso”)

Se ci pensi, non ha senso non alzarsi in volo

Per paura dell’immenso o di un colpo di vento

Io che nascondevo il lato selvaggio

Fino a scordarlo e a farlo sparire

Valutavo l’atterraggio prima di partire

Pensa che è l’ultima notte dell’universo

E fai i conti da solo, con tutto il resto

Un secondo sprecato è il secondo perso

Che non ritorna indietro mai

Se non abbiamo che una vita sola davvero

Dammi solo emozioni diverse da zero

L’infinito non mi basta

Calma piatta o la tempesta

Non importa quale

Dimmi che c’è che ci lascia ancora senza fiato?

L’ultima notte dell’anno, un salto all’infinito

E a partire da adеsso io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni divеrse da zero (Zero)

Ho giocato in difesa forse troppo tempo, oh

Rimanendo da sola in attesa, sospesa, ma adesso è diverso

Tutti i momenti rubati me li riprendo

Senza chiedere scusa e neanche il permesso

Un secondo sprecato è un secondo perso

Che non ritorna indietro mai

Se non abbiamo che una vita sola davvero

Dammi solo emozioni diverse da zero

L’infinito non mi basta

Calma piatta o la tempesta

Non importa quale

Dimmi che c’è che ci lascia ancora senza fiato?

L’ultima notte dell’anno, un salto all’infinito

E a partire da adesso io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni diverse da zero

Voglio solo emozioni diverse da zero, uoh-oh-oh, oh-oh-oh

E finalmente trovo il coraggio

Quello che non pensavo di avere

E a partire da adesso io non mi accontento di meno

Voglio solo emozioni diverse da zero

Voglio solo emozioni diverse da zero, uoh-oh-oh