I due cantanti si sono scambiati un botta e risposta sui social, tutto è iniziato da un commento di Grignani cui ha risposto la Pausini

Scontro tra Gianluca Grignani e Laura Pausini: botta e risposta sui social. La verità dietro la lite

Laura Pausini e Gianluca Grignani sono finiti al centro dell’attenzione del gossip per un botta e risposta che si sono scambiati sui social. Tutto è cominciato da un annuncio della cantante fatto sui social, in cui anticipa che a settembre uscirà il suo nuovo singolo “La mia storia tra le dita”, celebre canzone di Grignani.

Quest’ultimo, a sua volta, ha condiviso nelle sue storie Instagram un commento che dice gli sarebbe stato cancellato sotto al post dell’annuncio della Pausini. Gianluca Grignani, in soldoni, ha accusato la Pausini di non aver menzionato il fatto che si tratti di una cover di una sua canzone, parlando solo di nuovo singolo. Così n’è nato uno scambio di messaggi tra i due cantanti, culminato con un annuncio di lui che ha scatenato ulteriormente il gossip.

Cosa è successo tra Laura Pausini e Gianluca Grignani?

Dopo che la Pausini ha annunciato l’uscita a settembre del suo nuovo singolo “LA MIA STORIA TRA LE DITA – MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS – QUEM DE NÓS DOIS”, celebre brano che lo stesso Gianluca Grignani ha interpretato in tre lingue, il cantante ha criticato l’artista per non averlo menzionato. Sostiene, inoltre, che il commento che avrebbe fatto al post della collega gli sarebbe stato cancellato più volte.

Dopo aver espresso il bene che le vuole e la grande stima professionale che nutre nei suoi confronti, ha aggiunto: “(…) E’ doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io“. Poi l’ha salutata con affetto, augurandole un grande in bocca al lupo per l’uscita della canzone.

Non è tardata ad arrivare la risposta della Pausini che ha spiegato come non fosse sua intenzione non menzionarlo, si tratterebbe solo di un annuncio iniziale, di una storia che ha in mente e che si augura gli piacerà. Poi ha aggiunto: “(…) Tutti sanno che LA MIA STORIA TRA LE DITA è di Gianluca Grignani. E a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande Lau“.

Dopo le parole della Pausini non sarebbe arrivata alcuna risposta di Grignani che, però, ha annunciato l’uscita di una nuova versione de La mia storia tra le dita, cantata con Matteo Bocelli, figlio del grande tenore. Il brano uscirà il prossimo 8 agosto, il cantante dunque avrebbe anticipato la sua collega e il tempismo – a detta di molti – non potrebbe essere una casualità. Quest’annuncio potrebbe essere una risposta alla Pausini, ora bisognerà vedere cosa sceglierà di fare l’artista, se preferirà il silenzio o tirerà fuori anche lei “una contromossa”.