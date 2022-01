A più di un anno di distanza dal successo internazionale del suo ultimo singolo Io Sì/Seen, Laura Pausini ha annunciato un nuovo singolo, dal titolo Scatola, che sarà disponibile in pre-save a partire dal prossimo 18 gennaio.

Scatola è la canzone originale del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti che sarà disponibile prossimamente su Amazon Prime Video, in più di 240 paesi e territori.

Nella versione in lingua spagnola, il singolo si intitolerà Caja.

Laura Pausini – Piacere di conoscerti: il film

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è un film Amazon Original italiano, prodotto da Endemol Shine Italy, nato da un’idea della cantante, scritto da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Laura Pausini e diretto da Ivan Cotroneo. Il progetto vede la supervisione creativa di Francesca Picozza e la fotografia firmata da Gherardo Gossi.

In Laura Pausini – Piacere di conoscerti, la cantante di Solarolo svelerà, per la prima volta al pubblico, lati inediti della sua vita privata e professionale.

Come scritto in apertura, la cantante tornerà con un nuovo singolo a più di un anno di distanza da Io Sì/Seen, il singolo pubblicato nell’ottobre 2020, tema portante del film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, con Sophia Loren, con il quale l’artista ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar per la Miglior Canzone Originale, prima canzone in italiano (e decima canzone non in lingua inglese) ad essere nominata agli Oscar, scritta insieme a Diane Warren e a Niccolò Agliardi (per quanto riguarda la versione italiana).

Laura Pausini – Scatola: testo

Il testo di Scatola verrà pubblicato non appena sarà disponibile.