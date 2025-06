Dove vive Laura Pausini, la casa da sogno della cantante

Pop star internazionale, volto della musica italiana nel mondo, Laura Pausini è tra le cantanti italiane di maggiore successo. Ha conquistato la popolarità dopo aver debuttato sul palco dell’Ariston nel 1993 con il brano La Solitudine, all’epoca aveva appena 18 anni e da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa. Oltre al mercato italiano ha monopolizzato quello spagnolo e dei paesi dell’America latina e ha debuttato anche in stati dell’Europa dell’est. Oggi ha al suo attivo diverse hit e brani che hanno conquistato i primi posti delle classifiche, considerati degli evergreen. Inoltre si è esibita live in diverse parti del mondo.

Legata al musicista Paolo Carta, che ha sposato dopo diversi anni di convivenza, Laura è mamma di Paola: una bambina bellissima che le somiglia tantissimo e a cui ha sempre dedicato tantissime attenzioni. Quando era molto piccola la portava anche con se dietro al palco. Laura vive in una bellissima casa dotata di ogni comfort, uno spazio arredato secondo i suoi gusti e coerente con la sua personalità eclettica e versatile dove non mancano dettagli che riguardano il suo vissuto artistico.

La Vincitrice di Grammy, Latin Grammy, Golden Globe e Premi Oscar, ha mostrato sui social diversi ambienti della sua casa. La cantante è infatti molto attiva in rete, le piace pubblicare immagini che riguardano il suo lavoro ma anche momenti della quotidianità casalinga e questo ha permesso ai fan di sbirciare alcuni dettagli della sua meravigliosa abitazione. Laura ufficialmente vive in una villa a Miami, ma ha anche una casa in Italia, in Emilia Romagna sua terra di origine.

Laura Pausini, la villa a Miami è spettacolare

Diversi gli scatti dove Laura Pausini si mostra con il compagno Paolo e la figlia nella sua splendida villa a Miami. La casa è molto luminosa grazie anche alle grandi vetrate di cui è dotata. I colori che prevalgono sono soprattutto chiari, dal bianco al beige, e si sviluppa su due livelli. Al primo piano c’è la zona giorno con un ampio salone, cucina e vari spazi per rilassarsi e sopra ci sono le stanze da notte con i bagni. La scala che collega i due piani è in marmo con ringhiera in ferro battuto.

Non mancano poi stucchi, colonne e un prestigioso cammino dove rilassarsi. Le stanze sono molto grandi e non poteva mancare un bellissimo pianoforte a coda, sempre bianco, dove Laura si diletta a cantare. Gli scatti che la ritraggono al piano sono diversi. Appesa al muro del salone c’è anche una chitarra elettrica, strumento di Paolo.

Laura Pausini: “La Solitudine? E’ la mia parola chiave”

Dopo l’uscita dell’ultimo album Anime Parallele Laura Pausini ha rivelato di aver vissuto, durante il Covid, una crisi personale profonda, un momento difficile che l’ha messa davanti soprattutto a se stessa. Ha poi ammesso che la solitudine è la parola chiave della sua vita, parte di un percorso privato e professionale che ha subito diversi alti e bassi anche se non percepiti dall’esterno. Infine Laura ha elogiato l’entusiasmo della figlia, la persona che oggi la incuriosisce di più:

“Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca. Mamma, ma se il martedì ho ginnastica artistica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me? Questa indipendenza mi atterrisce. Io sono riuscita a “stare con me” pienamente e felicemente solo quando ero incinta e aspettavo lei, figurati. “