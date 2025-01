In queste ore si parla della possibilità che “C’è ancora domani”, il film di debutto di Paola Cortellesi, possa essere scelto per apparire nella rosa finale della categoria “Miglior film” agli Oscar 2025. E Laura Pausini, amica storica dell’attrice e regista, ha condiviso un lungo post via social per sostenere e promuovere l’eleggibilità della pellicola:

“C’è Ancora Domani”, esordio alla regia di Paola Cortellesi inizia ora la sua corsa verso gli #Oscars2025 – mancata lo scorso anno e non senza polemiche (e bocca mia taci perché é veramente una vergogna come é stata trattata qui dai sapientoni del cinema) – dopo aver conquistato premi in tutto il mondo!!

É il film dei record, in grado di smuovere le coscienze, invadere strade, piazze e scuole, stimolare un dibattito tra i generi e le generazioni, diventando un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, coinvolgendo gli spettatori italiani (il pubblico premia quando c’è talento e cuore) e internazionali.

é dunque stata scelta dagli americani come miglior film da ora nella lista di quelli presentati alla candidatura (non come miglior film italiano straniero, ma come miglior film… fate voi i vostri ragionamenti)

votano da giovedì a domenica: il 17 gennaio saranno annunciati i titoli che andranno alla 97esima notte delle stelle, il 2 marzo.

Io ci credo e so che anche voi fate il tifo con me.

Siamo tutti con te Cuora perché te lo meriti, perché questo nostro paese inciampa spesso sul talento e sull’unicità ma il pubblico no, quello non sbaglia mai. E adesso siamo tutti con le dita incrociate per te, per i tuoi attori, per i tuoi collaboratori. 🍀

Metto anche 🥐(non esiste cornetto rosso porta fortuna ma anche questo non é male)

Vorrei però farti notare che il body di pizzo rosso portafortuna che ti ho regalato a Natale inizia a dare i suoi frutti con queste notizie bellissime ❤️💥❤️‍🔥 quindi vedi di usarlo spesso entro il 17 gennaio.

Ti chiamo domani ciao love.