Continua il World Tour di Laura Pausini. Dopo le due date sold out a Padova, la cantante si esibirà stasera, 9 gennaio 2014, e domani, 10 gennaio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con due tappe imperdibili per i fan. La popstar di fama internazionale è pronta a intrattenere il pubblico con una setlist ricca di grandi hit. Dopo essere stata la prima artista donna a esibirsi a San Siro e al Circo Massimo e ad aver intrapreso un tour negli stadi italiani, Laura Pausini porterà in scena uno show la cui creatività fa da cornice a una scaletta che alterna i grandi successi della carriera trentennale dell’Artista e i nuovi inediti dell’album Anime Parallele uscito in tutto il mondo lo scorso 27 ottobre. Più di due ore di musica in una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in 4 momenti medley. A seguire tutte le informazioni sulle canzoni, orario e biglietti ancora disponibili.

La scaletta di Laura Pausini in concerto a Bologna, 9 gennaio 2024

Ecco i brani in scaletta, con l’ordine di esibizioni, dei brani interpretati da Laura Pausini durante il concerto in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il live inizierà alle 21.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però (questa canzone cambierà per ogni data, sarà la sorpresa inedita per i fan)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)

Biglietti Laura Pausini in concerto a Bologna, 9 gennaio 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Laura Pausini a Casalecchio di Reno, all’Unipol Arena (clicca qui).

II Anello Numerato Cat 2: 55 euro

II Anello Numerato – Cat.1: 59 euro

I Anello Numerato – Cat.1: 79 euro

Tribuna Telescopica Cat 2: 79 euro

I Anello Numerato Gold: 90 euro

Platea – Cat 2: 100 euro