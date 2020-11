E ritorno da te nonostante il mio orgoglio

Io ritorno perché altra scelta non c’è

Ricordando i giorni a un’altra latitudine

Frequentando i posti dove ti vedrei

Recitando i gesti e le parole che ho perso

E ritorno da te dal silenzio che è in me

Tu dimmi se c’è ancora per me

Un’altra occasione, un’altra emozione

Se ancora sei tu

Ancora di più un’altra canzone fresca e nuova

Tu dimmi se ormai qualcosa di noi c’è ancora

Dentro agli occhi tuoi

Oh no, gli occhi tuoi

E ritorno da te perchè ancora ti voglio

E ritorno da te contro il vento che c’è

Io ritorno perchè ho bisogno di te, ho bisogno di te

Di respirare fuori da questa inquietudine

E ritrovare mani forti su di me

E non sentirmi sempre così fragile