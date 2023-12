Laura Pausini in concerto al Mandela Forum a Firenze, venerdì 22 dicembre 2023. Dopo le due tappe a Mantova, continua il World tour della cantante che riprende il percorso della sua carriera, dagli esordi fino alle ultime tracce inserite nel suo disco di inediti “Anime Parallele”. I live hanno preso il via l’8 dicembre dallo Stadium di Rimini e vedono l’artista esibirsi nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. Una tournée mondiale, la decima per l’Artista italiana più premiata al mondo, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno. A seguire potete leggere tutte le informazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla data del 22 dicembre a Firenze.

La scaletta delle canzoni di Laura Pausini a Firenze

Laura Pausini ha pensato ad una scaletta ad hoc per i suoi fan, con i suoi successi più noti e amati (da ‘La solitudine’ a ‘Tra te e il mare’) includendo del canzoni presenti nella sua ultima fatica discografica, Anime parallele, che ha debuttato al secondo posto della classifica Fimi.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però (questa canzone cambierà per ogni data, sarà la sorpresa inedita per i fan)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Zero Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)

Quando inizia il concerto di Laura Pausini a Firenze?

Il concerto di Laura Pausini al Mandela Forum a Firenze inizierà alle 21.

Laura Pausini a Firenze: biglietti e prezzi del concerto

Sono ancora disponibili diversi biglietti per il concerto di Laura Pausini a Firenze, al Forum Mandela. Anche i prezzi variano, vi riportiamo i posti ancora liberi:

Quinto settore, 75 euro

Quarto settore, 85 euro

Terzo Settore, 99 euro

Secondo settore, 110 euro

Primo settore, 120 euro

Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum Mandela a Firenze

Ecco come arrivare al concerto di Laura Pausini al Mandela Forum a Firenze:

In autobus: Linee 10, 17, 2

In aereo: Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’. Invece dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece: Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)