Natalia Barbu è una cantante e violinista moldava che rappresenterà la Moldavia all’Eurovision Song Contest 2024. La cantautrice 44enne si esibirà con la canzone dal titolo In the Middle. Natalia Barbu rappresenterà il suo paese all’ESC 2024 dopo aver vinto la seconda edizione di Etapa Națională, la manifestazione musicale con la quale la Moldavia sceglie il proprio artista da far esibire all’Eurovision. Natalia Barbu, in passato, ha già rappresentato la Moldavia all’Eurovision Song Contest, precisamente nel 2007, con la canzone Fight, conquistando il decimo posto nella classifica finale. Nel 2013, invece, ha tentato di partecipare nuovamente all’ESC, presentandosi alla selezione della Romania, con la canzone Confession. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato 4 album.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Natalia Barbu, In the Middle.

Listen your voice inside your heart

Right in the middle

Open your mind just like a door

Right in the middle.

Raise your wings, don’t be afraid of fallin’ down

All around, the world is changing overnight.

I want you to be happy all of your life

My beautiful angel, a work of art

You live for sunshine, spread it around

I know your heart is filled with love.

I feel your love inside my heart

Right in the middle

Open your eyes, it’s like a door

Right in the middle.

Raise your wings, don’t be afraid of falling down

All around, the world is changing overnight.

I want you to be happy all of your life

My beautiful angel, a work of art

You live for sunshine, spread it around

I know your heart is filled with love.