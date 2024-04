Luna è una cantante polacca che rappresenterà la Polonia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 24enne si esibirà con la canzone dal titolo The Tower. Luna, un tempo nota con il nome d’arte di Ola Wielgomas, è stata selezionata internamente dall’emittente televisiva polacca TVP. La canzone è stata presentata lo scorso 23 gennaio mentre la scelta di Luna come rappresentante della Polonia è stata ufficializzata lo scorso 19 febbraio. La carriera musicale di Luna è iniziata ufficialmente nel 2018 con la pubblicazione del singolo di debutto dal titolo Na wzgórzach niepokoju. Il suo secondo nome d’arte, Luna, è stato ispirato proprio da un singolo pubblicato dalla cantante con lo stesso titolo. Nel 2020, il suo singolo Zgaś, dopo il successo ottenuto in patria, è stato pubblicato in lingua inglese con il titolo Blind.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Luna, The Tower.

Looking for a miracle, waitin’ for a sun to catch me

Gotta find a way back home, alone, alone, alone

Hopin’ for a star to fall, somethin’ I can make a wish on

Could it be that I’m the fool? But aren’t we all, we all, we all?

Broken bodies scattered through my history

Lonely hours leading to my destiny

I’m the one who built the tower

I’m the one who holds the power

So come on, rise up, shout it louder

I’m the one who built the tower.

Shinin’ in a tiger’s eyes, only I can find my future

Readin’ in between the lines, I drew my own, my own, my own

Runnin’ down the waterfall, always tried to chase the rainbow

Never found a pot of gold below, below, below.

Broken bodies scattered through my history

Lonely hours leading to my destiny

I’m the one who built the tower

I’m the one who holds the power

So come on, rise up, shout it louder

I’m the one who built the tower.

I’m the one who built the

I’m the one who built the

I’m the one who built the tower

I’m the one who built the

I’m the one who built the

I’m the one who built the tower.

Broken bodies scattered through my history

Lonely hours leading to my destiny.

I’m the one who built the tower

I’m the one who holds the power

So come on, rise up, shout it louder

I’m the one who built the tower.

I’m the one who built the

I’m the one who built the

I’m the one who built the tower

I’m the one who built the

I’m the one who built the

I’m the one who built the tower.

I’m the one who built the tower

I’m the one who holds the power

So come on, rise up, shout it louder

I’m the one who built the tower.