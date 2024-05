Fahree e Ilkin Dovlatov sono due cantanti azeri che rappresenteranno l’Azerbaigian all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. I due cantanti si esibiranno con la canzone dal titolo Özünlə apar. Fahree e Ilkin Dovlatov sono stati scelti internamente dall’ente radiotelevisivo azero İTV. Il brano è stato presentato ufficialmente lo scorso 15 maggio. Fahree è un cantante di 29 anni che ha pubblicato il suo singolo di debutto due anni fa, dal titolo Dance, seguito da altri due singoli, Apardı uzaqlara e Yollar. Ilkin Dovlatov, invece, è un cantante di 33 anni diventato famoso nel suo paese nel 2023 grazie al talent show Səs Azərbaycan – Doğma Nəğmələr, spin-off della versione azera di The Voice.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Fahree feat. Ilkin Dovlatov, Özünlə apar.

I lived a life standin’ on my own

Chaos inside and mysteries unsolved

Only with you I feel

How the burdens of my life just disappear

Through all the lows and highs

Love has guided me to gates of paradise.

Hold my heart in your hands

Do you have what it takes?

Hurricanes are roamin’, but you take away the pain

Healin’ all the scars and breakin’ chains.

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar.

Hold my heart in your hands

Do you have what it takes?

Hurricanes are roamin’, but you take away the pain

Healin’ all the scars and breakin’ chains.

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar

Gəl özünlə apar

Sənsiz göy mənə dar.