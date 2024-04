Hera Björk è una cantante islandese che rappresenterà l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2024. La cantante si esibirà con la canzone dal titolo Scared of Heights. Hera Björk si è guadagnata la possibilità di rappresentare il suo paese all’ESC dopo aver vinto la diciassettesima edizione di Söngvakeppnin, la manifestazione musicale attraverso la quale l’Islanda sceglie il proprio artista da mandare all’Eurovision. Hera Björk ha già rappresentato l’Islanda all’ESC nel 2010, presentando la canzone Je ne sais quoi. Nel 2013, invece, la cantante ha preso parte alla Competición Internacional della 53esima edizione del Festival di Viña del Mar, in Cile, piazzandosi al primo posto. La canzone Scared of Heights ha anche una versione in lingua islandese intitolata Við förum hærra.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Hera Björk, Scared of Heights.

I feel it comin’

I feel it comin’.

Look how far we made it

Standin’ on the edge of the promise

I’m not one to take risks

Gettin’ hurt taught me to be cautious.

Maybe we should leave this

‘Cause what would be the use of crashing into you?

We could end up in pieces

Don’t need another heart-shaped bruise.

I feel it comin’

Been here before and never got it right

Baby, I’m wonderin’

If fallin’ in love has got me scared of heights

I know we’re goin’ sky-high, goin’ sky-high

But what if we forgеt how to fly?

Baby, I’m wonderin’

If fallin’ in love has got me scarеd of heights.

Dive in with my heart first

Still drownin’ in this rational fear

Wish that I could unlearn

I can’t enjoy the view from up here.

Maybe we should leave this

‘Cause what would be the use of crashing into you?

We could end up in pieces

Don’t need another heart-shaped bruise,

I feel it comin’

Been here before and never got it right

Baby, I’m wonderin’

If fallin’ in love has got me scared of heights

I know we’re goin’ sky-high, goin’ sky-high

But what if we forget how to fly?

Baby, I’m wonderin’

If fallin’ in love has got me scared of heights.

I feel it comin’

I feel it comin’.

I feel it comin’

Been here before and never got it right

Baby, I’m wonderin’

If fallin’ in love has got me scared of heights.

Oh, I’m scared of heights, fell a couple times

And I barely made it out alive

Oh, I’m scared of heights, but the truth is

I’m still fallin’ if I kiss you goodbye.

So, baby, I’m wonderin’

If fallin’ in love has got me scared of heights.