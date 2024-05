Gli Electric Fields sono un duo musicale australiano che rappresenterà l’Australia all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il duo formato dal cantante Zaachariaha Fielding e dal tastierista Michael Ross si esibirà con la canzone dal titolo One Milkali (One Blood). Gli Electric Fields sono stati selezionati internamente dall’emittente televisiva australiana SBS. Nel 2019, il duo provò a prendere parte all’ESC, partecipando alla manifestazione Eurovision – Australia Decides, con il singolo 2000 and Whatever che si classificò al secondo posto. Prima della formazione del gruppo, sia Zaachariaha Fielding che Michael Ross avevano acquisito popolarità grazie alla versione australiana di X Factor. Il gruppo si è formato ufficialmente nel 2015. Nel 2016, hanno pubblicato un EP dal titolo Inma.

A seguire potete leggere il testo della canzone degli Electric Fields, One Milkali (One Blood).

I stand in the eye of the spiral

One of them billion-billions, billion-billions

My soul slips away from its title

One of them billion-billions.

And I descend to the centre of the earth

I may be dreaming, but the atoms are awake

Spill the tea on reality and the 0.618.

What ya gonna do in the real world, Mickey?

What ya gonna do when you see?

Milkali (Milkali kutju), milkali

Escape with us to the planets

To the Fleetwood Macs and the Janets

Milkali la while entertaining the gods.

One milkali la, milkali la

It’s rainin’ love

One milkali la, milkali la.

Wе’re on a gravitron as it tangles,

With them billion-billions of our souls and angеls

We kiss and matter dismantles.

To see we don’t own the universe

Feel the borders blur, we belong to her.

I may be dreamin’, but the atoms are awake

Spill the tea on reality and the 0.618.

What ya gonna do in the real world, Mickey?

What ya gonna do when you see?

Milkali (Milkali kutju), milkali

Escape with us to the planets

To the Fleetwood Macs and the Janets

Milkali la while entertaining the gods.

One milkali la, milkali la

It’s rainin’ love

One milkali la, milkali la

While entertaining the gods.

One milkali la, milkali la

It’s rainin’ love

One milkali la, milkali la.

Milkali (Milkali kutju), milkali (Milkali la; milkali kutju)

Milkali la, one milkali la

It’s rainin’ love (Milkali la, one milkali la, milkali la)

One milkali la.